Anna e Biagio sono ormai ai ferri corti. La dama rivela: "Ha insistito per portarmi in camera"

Nel trono over di UeD c’è qualcuno che fatica ad approcciare con l’altro sesso. Stavolta non si tratta di Gemma Galgani, la storica dama Torinese che da anni cerca (senza successo) l’amore nel dating show targato Mediaset. In questo caso, infatti, parliamo di Biagio. Il cavaliere ha frequentato diverse dame del parterre femminile, ma si è ritrovato ad essere respinto da tutte.

Recentemente, Biagio aveva iniziato una frequentazione con la dama Anna e nella scorsa puntata abbiamo avuto qualche ragguaglio su come procedono le cose tra loro. Anna era entrata nello studio di UeD proprio con l’intento di corteggiare Biagio, ma le aspettative e la realtà non coincidono. Infatti, una volta al centro dello studio, Anna comincia una lunga lamentela sul comportamento del cavaliere nella loro ultima uscita.

Insomma, poche esterne sono bastate perché Anna si accorgesse che Biagio non è il suo lui. Il cavaliere, a detta della dama, è eccessivamente insistente e oppressivo. In effetti, non è la prima volta che la dama si lamenta di questo. Sempre sorridente e affabile, Anna rivela che in più di un’occasione il cavaliere ha provato a ricevere qualche effusione.

Ecco cosa ha raccontato la dama seduta al centro dello studio: “Hai provato a baciarmi ogni sera e hai provato a portarmi in camera dicendomi che dovevi farmi vedere una cosa”. Tina Cipollari, a queste parole, è rimasta completamente inorridita e indignata. L’opinionista è sbottata: “Ma si può dire ad una donna una frase di questo genere?” ha detto.

Il cavaliere ha cercato di dare delle giustificazioni, spiegando di aver cercato di avvicinarsi ad Anna più volte, ma che lei si è dimostrata sempre distante. “Ogni volta che cercavo un contatto ti allontanavi” ha detto, senza convincere però nessuno dei presenti, ma soprattutto non ha convinto Anna. La dama infatti rivela che tra loro due non è scattato nulla, quindi la loro conoscenza viene interrotta per scelta di Anna.