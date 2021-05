La stagione di UeD sta per terminare (la chiusura estiva del programma è prevista il 28 maggio), ma a quanto pare prima di quel momento i telespettatori possono contare su incredibili colpi di scena. Le anticipazioni del dating show, che ci arrivano grazie alle talpe infiltrate nel programma, preannunciano in finale di stagione decisamente avvincente.

A quanto si vocifera sul web, nei prossimi giorni avremo modo di vedere uno dei Cavalieri più corteggiati del trono over perdere la testa. Il bel cavaliere pare sia stato colpito da un vero e proprio colpo di fulmine. Ma di chi stiamo parlando? Bastano pochi indizi per rivelare subito l’identità: è giovanissimo e toscano e aveva frequentato una donna molto più grande di lei.

Ovviamente si tratta di Nicola Vivarelli. Il marinaio 26enne sembra aver finalmente ceduto all’istinto, mettendo da parte la sua prudenza e lasciandosi andare ad un appassionato bacio con la dama che pare abbia rapito il suo cuore. Per Nicola non si tratta di un passo da poco. Il Cavalieri ha sempre sostenuto di essere un uomo di altri tempi, per cui un bacio è un gesto importantissimo e intimo, da condividere solo con una persona speciale.

A Nicola piace corteggiare a lungo la donna che gli interessa, prima di poter instaurare qualunque tipo di contatto fisico. È per questo motivo che la notizia di questo bacio ha lasciato tutti i fan senza parole e sta facendo il giro dei social media. Vivarelli non aveva mai fatto un passo così importante all’interno dello studio di UeD, anzi, il cavaliere aveva sempre proceduto con i piedi di piombo.

Questo rumors ha di certo sorpresa ai fan, che ora sono tutti quanti convinti che per arrivare a tanto Nicola Vivarelli abbia di certo perso la testa per questa donna. Non si sa ancora, purtroppo, chi sia questa misteriosa dama. Non ci resta che attendere la messa in onda del programma per scoprirlo.