Le nuove puntate di UeD, il dating show firmato Maria De Filippi in onda su Canale 5, sono state registrate il 19 marzo. Grazie agli infiltrati nel programma si ha qualche succulenta anticipazione circa le vicende che stanno per travolgere i beniamini del pubblico.

A quanto è trapelato, i protagonisti del programma stanno per vederne delle belle. Nelle prossime puntate, infatti, sono attesi moltissimi colpi di scena e risvolti inattesi, primo fra tutti l’annuncio di una nuova tronista.

A rivelare questa notizia scottante è la stessa redazione del dating show, che annuncia l’imminente arrivo di una quarta protagonista nel trono Classico. Oltre agli attuali tronisti, Lorenzo Pugnaloni, Matteo e Luca, a sedere sul trono ci sarà presto anche Veronica.

fonte studio UeD

Non sono molte le informazioni su questa ragazza, ma è abbastanza certo che si tratti di un volto assolutamente nuovo per il piccolo schermo. Ovviamente, continua a rimanere alle stelle l’attenzione sul trono di Matteo Ranieri. stando alle ultime vicende, il ragazzo avrebbe deciso di portare in esterna entrambe le sue corteggiatrici: Federica e Valeria.

Ma non finisce qui: con entrambe sarebbe scattato un fatidico bacio. Prevedibilmente, Federica è rimasta molto delusa da ciò. Infatti, purtroppo la tronista ha visto svanire tutte le sue speranze nate dall’aver conosciuto il cane di Ranieri, evento che la corteggiatrice aveva ritenuto molto importante.

fonte studio UeD

Nessuna informazione, invece, su Luca Salatino, che probabilmente racconterà di più sulle sue frequentazioni nei prossimi giorni. Di contro, è tornata sotto i riflettori la storica Gemma Galgani per via di una novità che ha certamente riacceso il buonumore della dama. La bionda Torinese, infatti, ha finalmente ricevuto il tanto atteso bacio del cavaliere Franco.

Quanto a un’altra dama storica del parterre femminile del trono over, Ida Platano, le cose sono bel diverse. La donna, dopo diverse crisi e discussioni, ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con il cavaliere Alessandro.