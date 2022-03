UeD, anticipazioni: la scelta di Matteo Ranieri

Le registrazioni delle nuove puntate di UeD si sono concluse da poco. Arrivano così delle anticipazioni sui prossimi appuntamenti. Una su tutte riguarda proprio Matteo Ranieri e la sua scelta. Ecco chi sceglierà il tronista genovese.

Nella giornata di Sabato sono state registrate le nuove puntate del dating show e qualche curiosità si può apprendere già dalla pagina Instagram: Uominiedonneclassicoeover. Si scopre dunque che presto avverrà la scelta del tronista ligure, che aveva fatto il suo primo ingresso negli studi di UeD per corteggiare Sophie Codegoni.

Stiamo parlando, ovviamente, di Matteo Ranieri. La scelta del ragazzo è ricaduta sulla corteggiatrice campana Valeria Cardone. Ecco cosa si è dichiarato: “Matteo ha scelto dicendo che dal primo bacio (quello andato in onda questa settimana) ha capito che l’avrebbe scelta”.

“A Federica Aversano ha detto che hanno passato bei momenti ma il suo cuore non batte per lei. Federica ha detto a Matteo che se lo aspettava e che lei si è sentita presa in giro quando lui l’ha presa a casa sua perché non doveva farlo visto che la scelta evidentemente ce l’aveva”.

Lei è una bellissima ragazza di Napoli, laureata in economia. Dopo la laurea ha intrapreso un percorso lavorativo presso uno studio di recupero crediti. Alle spalle ha un’infanzia difficile.

Non si è mai innamorata e su Matteo, durante un’intervista al Magazine del programma, dice: “Io e Matteo e io siamo simili caratterialmente, su alcune sfaccettature. Come lui sono sensibile ed empatica e tento di mettere il bene altrui davanti al mio”.

Penso che Matteo abbia bisogno di una persona che ci sia, che resti, che non lo abbandoni. Sento una forte attrazione sia mentale che fisica. Nei suoi abbracci sento il bisogno di stare insieme e di conoscerci”.