UeD: Antonio alla Galgani: “Gemma non sono attratto da te”. Tina Cipollari ci va giù pesante

Ancora ina volta Gemma Galgani è protagonista della puntata di UeD. La dama Torinese torna a sedere al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi per raccontare i nuovi risvolti della sua frequentazione con il cavaliere Aldo. Ma per corteggiare la Galgani non c’è solo lui.

Il cavaliere deve rivaleggiare con Antonio, anche lui pretendente di Gemma. Questa rivalità amorosa ha portato i due ad avere una lite abbastanza furibonda nello studio del dating show, provocando un’inevitabile reazione dell’opinionista Tina Cipollari. Gemma ha avuto modo di parlare al telefono con Antonio. Il cavaliere ha tenuto a specificare che quella che lo lega alla dama è solamente una profonda amicizia.

Di contro Gemma è fermamente convinta che la loro conoscenza sia ostacolata e frenata dalle continue frecciatine della sua rivale Tina. Ma la furia bionda di UeD non si fa certo addossare colpe così facilmente e senza pensarci due volte replica alle accuse della Galgani: “Questo è quello che pensa lei per non accettare la realtà“.

Un altro particolare ha mandato la bionda Torinese su tutte le furie: una frase scritta su un biglietto lasciato le da Antonio stesso. Il cavaliere specificava di voler conoscere la persona e non il personaggio creato da Gemma, che ha replicato: “Io non sono un personaggio, sono una donna“. Ovviamente, la scorsa puntata del dating show ci ha regalato nuovi confronti tra le due bionde.

Tina ha subito messo becco nelle vicende sentimentali della Galgani, schierandosi dalla parte di Antonio: “Anzi è stato sincero fin dall’inizio… L’hai capito che lei ti sta prendendo in giro?“. Di contro, Tina non è altrettanto concorde con l’atteggiamento di Aldo: “Ti vuoi svegliare o no?”. Ma in effetti non è stata una puntata priva di battibecchi per Tina che è arrivata a prendersela addirittura con il pubblico: “Quando parlo dovete applaudire”. Subito, Maria De Filippi: “Loro sono liberi di applaudire chi vogliono”.