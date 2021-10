UeD: approda nel programma lo scrittore Giudo Ferrari

Sta per fare il suo ingresso nel programma di UeD firmato da Maria De Filippi in onda su Canale 5 dalle 14:45 un personaggio già noto al pubblico. Stiamo parlando dello scrittore cerialese Guido Ferrari. Il programma della Mediaset e ormai appuntamento fisso del pomeriggio, come si è più volte ribadito, è incentrato sulla ricerca dell’anima gemella.

Il dating show mantiene sempre alta la curiosità del pubblico per gli innumerevoli risvolti e colpi di scena che di volta in volta ci regala. A fare il suo ingresso in maniera completamente inaspettata è lo scrittore Guido Ferrari: “Pur non trascurando il mio assiduo impegno nel romanzo storico, ho voluto mettermi in gioco anche nel campo dello spettacolo televisivo. La vita è bella proprio perché è varia, cioè si può divagare su molteplici dimensioni e sfaccettature”.

Ma a tal proposito Guido vuole aggiunge inoltre: “Ricordo che quando ero impegnato nella poesia ero anche giurato nei più importanti concorsi di bellezza femminili Liguri che seguii per ben 12 anni”. Sicuramente un’acquisto importante e di rilievo quello che è stato appena fatto da Maria De Filippi.

Lo scrittore alza l’asticella dell’interesse nel parterre femminile. La sua indiscutibile cultura e una presenza fisica abbastanza imponente lo rendono di certo un cavaliere molto papabile. Non ci resta che attendere cosa riserverà questa nuova avventura all’uomo.

Fonte studi UeD

Magari troverà davvero l’anima gemella al centro studio di UeD. Per il momento attendiamo con ansia il suo ingresso e la sua presentazione. Riflettori puntati sulla reazione della dama torinese Gemma Galgani alla vista del nuovo cavaliere.