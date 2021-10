Gemma Galgani torna a far parlare di se in passerelle sfoggia tutta la sua sensualità. Una sfilata di moda a tema: Sexy car wash

La nuova stagione di UeD è iniziata da poco più di un mese e con essa sono ripartite anche le prime sfilate di moda. Nel corso di questa punta, la sfilata prende inizio con il titolo “Come ti seduco”. Sotto i riflettori si torna a parlare della storica dama Gemma Galgani. La donna sceglie come arma seduttiva l’intreccio donne e motori.

La passerella viene percorsa sulle note di una canzone seducente, ma gli abiti scelti sono decisamente casual. Infatti la donna decide di indossare un jeans aderente e una camicia a quadri con una scollatura molto profonda. Ma c’è di certo che i colpi di scena non sono terminate qui. Ciò che lascia il parterre maschile a bocca aperta è quello che accade alla fine della passerella.

La donna infatti decide di sedurre gli uomini con un Sexy Car Wash, con tanto di spugna e secchio con acqua e sapone che le bagnano la camicia che indossa. Il tutto regala alla dama molteplici 10. Non c’è dubbio: il parterre maschile ha di gran lunga apprezzato le nuove forme della Galgani. Gianni Sperti prende la parola e anche questa volta rimane stupito: “Quando l’ho vista mi è venuto da ridere ma è stata brava e sensuale”.

Non è della stessa opinione la sua collega Tina Cipollari, la quale non perde occasione per sminuire la donna: “Un autolavaggio con Gemma fallirebbe subito, perché un uomo si aspetta di trovare una bella ragazza e poi si ritrova lei”. Ma i colpi di scena non sono ancora terminati. Infatti andando avanti nella presentazione della dama successiva, Ida Platano, Tina Cipollari ne combina un’altra delle sue.

Fonte studi UeD

L’opinionista di UeD, approfittando del secchio rimasto in studio, lo afferra e lo riempie di acqua dietro le quinte. Mentre Maria De Filippi annunciava la Platano, la Cipollari ha fatto il suo ingresso di soppiatto rovesciando tutta l’acqua del secchio con il sapone sopra alla Galgani sotto gli occhi stupiti di tutto lo studio.