Dopo la partecipazione a UeD e dopo il grande trionfo del suo fidanzato all’Isola dei famosi, Arianna Cirrincione ha deciso di raccontarsi. L’ex corteggiatrice, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta, nella quale ha parlato molto di se stessa. Gran parte della chiacchierata è stata dedicata alle abitudini fisiche della bellissima Arianna e alle soddisfazioni che la sua vita professionale le ha regalato.

In tutto questo, la Cirrincione si è lasciata andare anche a delle rivelazioni decisamente importanti. Attualmente, l’ex tronista di UeD, è una delle influencer più seguite nel panorama italiano. Dopo la partecipazione a UeD, il suo seguito su Instagram è lievitato. Il tutto principalmente grazie alla sua simpatia e alla sua spontaneità.

Caratteristiche sempre molto amate dal pubblico. Sulla sua esperienza nel dating show e le conseguenze che ne sono derivate, Arianna ha detto: “Posso ritenermi soddisfatta sinora. Il fatto di essere riconosciuta dal grande pubblico per la partecipazione a un programma televisivo porta pro e contro” ha dichiarato l’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5″.

Quanto alle soddisfazioni personali, Arianna ammette di essere orgogliosa di aver saputo gestire le sue possibilità e di essere sempre andata fino in fondo. Ecco cosa rivela: “Sono contenta di non essere mai scesa a compromessi. Ho scelto di vivere dove mi trovo meglio, tra casa mia a Genova e la mia seconda casa vicino a Bologna con Andrea. Sono serena e pronta a qualsiasi nuova opportunità”.

Circa il suo rapporto con il piccolo schermo e i programmi che l’ex corteggiatrice segue con attenzione, la Cirrincione ha rivelato questo: “Ultimamente seguo poco la televisione in generale. Sto guardando l’Europeo, ma tendenzialmente ammetto di non seguire molto lo sport in tv”. Insomma, la passione per il calcio non ha risparmiato nemmeno l’ex corteggiatrice, eppure, pur avendo avuto fortuna nel piccolo schermo, non ama la tv.