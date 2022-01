UeD: Armando Incarnato a L’Isola Dei Famosi? Le indiscrezioni

Nel corso della puntata di UeD si è parlato molto di un reality. L’Isola dei Famosi, infatti, è stata citata più volte. La prima volta Gianni Sperti interroga Biagio Di Maro, che confessa che gli piacerebbe molto poter prendere parte a questo reality.

La seconda volta si affronta lo stesso medesimo argomento con il cavaliere partenopeo Armando Incarnato, mentre è in atto un confronto molto acceso fra lui e la dama Marika.

La dama stuzzica il cavaliere: “Il tuo mood da cinque anni è sempre lo stesso: stare qui per. Ma neanche quest’anno vai in Honduras? Non ci vai neanche quest’anno? Casomai vai a nuoto, così per marzo arrivi. Ho letto che ci andrai! Ho letto solo che andrai a L’Isola dei Famosi! Se fossi un’autrice televisiva ti prenderei a fare un reality perché reciti benissimo”.

Neanche a dirlo arriva immediata la replica di Incarnato, che vuole mettere in chiaro ciò che è stato appena detto. Replica così: “In Honduras posso andarci anche senza Isola dei Famosi, mi faccio un biglietto aereo e vado in Honduras a farmi una vacanza! Se cerchi notizie di me online leggi bene, perché io non ho mai detto che andrò in Honduras!”.

In molti pensano che l’uomo stia cercando di depistare la verità o che magari ci sia un accordo preso tra lui e la produzione dell’Isola dei Famosi. Sarà così? Nessuno ancora sa niente, ma gira da qualche giorno una lista di vip che si sono proposti.

Ecco chi sono: Olga Plachina, olimpionica, Loredana Lecciso, showgirl, Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, Jedà, Andrea Casalino, modello, Nicola Vivarelli, ex Uomini e Donne, Pago, cantante, Dayane Mello, modella, Gianmarco Onestini, ex Grande Fratello.

Luca Onestini, ex Uomini e Donne, Lorenzo Amoruso, ex calciatore, Nicolò Scalfi, campione di Caduta Libera, Carmen Di Pietro con suo figlio Alessandro Iannoni, Ilona Staller con suo figlio Ludwig Koons, Biagio Di Maro di Uomini e Donne, Armando Incarnato Uomini e Donne.