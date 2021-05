Lo studio di UeD è continuamente scosso da liti e polemiche. Uno dei dibattiti più recenti è stato tra due personaggi molto discusso del dating show. Parliamo di Armando Incarnato e Nicola Vivarelli che nelle ultime puntate si sono duramente scontrati. Ma cosa è successo perché i due cavalieri iniziassero a discutere?

Si era appena svolta la sfilata delle dame, da cui era risultata vincitrice Gemma Galgani. La torinese, come al solito, è stata presa di mira da Tina Cipollari, ma subito Nicola è accorso per difenderla. A quel punto, Incarnato ha preso la parola ed ha attaccato Vivarelli. Secondo lui, il 26enne sarebbe stato il primo a prendersi gioco di Gemma durante la sua prima partecipazione a UeD.

Nicola, ovviamente, non l’ha presa bene e parlando con Maria De Filippi ha definito Armando un “leccac**o”. Da qui nasce un lungo botta e risposta tra i due cavalieri, senza esclusione di colpi. Incarnato chiede apertamente a Sirius: “Senti ma dimmi un po’… a te piacciono le donne o gli uomini?”.

A queste parole di Armando tutto lo studio rimane incredulo e a bocca aperta, compreso Vivarelli. Nicola, da gentiluomo, ha tenuto a sottolineare nuovamente di non avere nulla contro gli omosessuali, ma di aver trovato comunque fuori luogo il commento del cavaliere. Effettivamente, tutti hanno criticato aspramente il comportamento del partenopeo.

Quelle di Armando sono insinuazioni molto pesanti: intende non solo che Nicola abbia mentito sulla sua sessualità, ma che abbia anche preso in giro tutte le da me frequentate nonché la redazione dello stesso dating show. Insomma, un commento abbastanza azzardato, che ha fatto sì che ancora una volta tutto lo studio si rivoltasse contro Armando. Persino Maria De Filippi è intervenuta per far notare al cavaliere il peso delle sue parole. Non è la prima volta che Incarnato fa perdere le staffe a Queen Mary.