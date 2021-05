Il confronto tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri a UeD ha portato con sé non poche conseguenze. Finalmente, tra polemiche e rabbia, è andata in onda la discussione più attesa delle ultime settimane. I colpi di scena, come sappiamo, non sono assolutamente mancati. Basti pensare all’insistente intromissione di Ida Platano nel litigio.

Ma andiamo ad esaminare nel dettaglio le minuzie che potrebbero essere sfuggite ai telespettatori meno attenti. Ormai non sono un mistero le accuse mosse da Riccardo nei confronti di Roberta. Per difendersi, la dama racconta di aver conosciuto anche la mamma di Riccardo, sostenendo che la loro relazione era tutto fuorché una messa in scena. Nonostante le convinte affermazioni della dama, Guarnieri è inamovibile è in studio tutti sembrano dar adito alle sue parole.

Quello che è davvero inaspettato è l’intromissione Ida Platano nella discussione. La dama ha cercato di prendere la parola contro il suo ex, che invece la subito zittita a brutto muso. È a quel punto che Ida perde le staffe e comincia ad urlare contro al Guarnieri. Riccardo La minaccia, ricordandole di avere qualche informazione scomoda anche sul suo conto e di essere pronto a rivelarla.

Nel frattempo Roberta stenta a trattenere le lacrime e corre via dallo studio di UeD, ribadendo che il suo amore per Riccardo è sempre stato reale. Ida continua la sua invettiva, in preda ad una furia implacabile. Una volta esaurita la rabbia, anche la dama scoppia in un pianto a dirotto. Il trattamento pessimo che Riccardo continua ad avere nei suoi confronti, la ferisce fortemente.

Maria De Filippi, con fare premuroso, cerca di tirarla su, facendole notare che il cavaliere Gabriele spesso dimostra interesse nei suoi confronti. Ida conferma di essere lusingata dalle attenzioni ricevute dal cavaliere, ma di aver perso ogni interesse nei suoi confronti dal momento che Gabrielle ha rivolto alla Platano insistenti domande sulla sua relazione con Riccardo. Maria interviene e la rimprovera facendole notare come sia comprensibile che l’uomo abbia voluto saperne di più, dato che Ida parla solo di Riccardo da ormai diversi anni.