UeD: Armando Incarnato abbandona lo studio. Gianni Sperti: “Sei un privilegiato”

La stagione di UeD sta regalando innumerevoli colpi di scena. I telespettatori sono incollati al televisore. Questa volta si accendono i riflettori su Armando Incarnato, la dama Marika Jessica e Graziano. Andiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa è successo. Armando fa un gesto romantico nei confronti di Jessica, regalandole una rosa rossa.

Fonte studi UeD

Tale atteggiamento irrita molto l’altra dama Marika, la quale anche lei ha intrapreso da poco una conoscenza con il cavaliere. Interviene Graziano, il quale non nutre una simpatia per Incarnato, e si intromette nel discorso per stuzzicare di continuo il Cavaliere. Jessica però dal canto suo prende la decisione di chiudere la frequentazione con il partenopeo.

La donna dichiara di non riuscire a fidarsi di Armando. Marika si intromette nella conversazione e con un tono ironico fa notare al Cavaliere che una sola rosa rossa per conquistare il cuore della dama, pare non sia stata sufficiente e che avrebbe dovuto regalarle almeno un mazzo intero. Nel corso della discussione Graziano più volte cerca di far capire a Marika che il cavaliere partenopeo non fa per lei.

Dopo tante intromissioni, alla donna sorge un dubbio e chiede a Graziano se magari il suo continuo intromettersi fosse sintomo di un interesse nei suoi confronti. La risposta del Cavaliere è decisamente affermativa, ma la dama si dimostra ancora interessata ad Armando. Gianni Sperti prende la parola e invita il cavaliere napoletano a non montarsi troppo la testa.

Quest’ultimo però perde la staffe e abbandona lo studio infastidito dai continui attacchi che riceve. L’opinionista accusa: “Scusa Armando tu intervieni sempre. Sei intervenuto anche su Andrea Nicole e invece gli altri non possono intervenire, fammi capire? Fammi capire perché sei privilegiato”. Le storie si intrecciano sempre di più. Non ci resta che attendere per sapere la decisione di Marika su Armando e i risvolti del cavaliere nelle sue storie amorose.