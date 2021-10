La nuova stagione di UeD è da poco iniziata. L’appuntamento è firmato sempre da Maria De Filippi su canale Cinque alle 14:45. Il format continua a tenere già i telespettatori col fiato sospeso. Tante le novità e con loro anche la presentazione dei nuovi volti del programma. Si passa alla presentazione dei tronisti, ma anche dei nuovi volti del trono Over.

Fonte studi UeD

Nel Parterre maschile spunta Kerry, un uomo che attira l’attenzione del pubblico e della dama Gemma Galgani, la quale durante la presentazione del Cavaliere ha subito mostrato un certo interesse. Il cavaliere ha origini fiorentine e un look molto particolare. Porta i capelli lunghi e un pizzetto pronunciato. Attualmente vive a Siena ed ha tre figlie femmine. Ha 59 anni e un matrimonio alle spalle, durato ben 30 anni.

L’uomo è un imprenditore e direttore di una grande azienda: Edil Bellugi. Nel suo passato c’è anche un’esperienza da pilota d’auto in pista, che attualmente è diventato uno dei suoi più grandi hobby. Il suo particolare look eccentrico ha scatenato la fantasia dell’opinionista Tina Cipollari, la quale trova una certa somiglianza con il cantante Piero Pelù, noto come leader dei Litfiba.

Fonte studi UeD

Il cavaliere attira immediatamente l’attenzione di molte dame del parterre femminile e in particolare della Galgani, la quale dopo essere stata esortata da Maria De Filippi, decide di condividere un ballo con il cavaliere. Ma dopo un primo approccio, Kerry mette le cose in chiaro: l’uomo non prova nessun interesse per la dama di UeD.

Fonte studi UeD

Tale scelta, neanche a dirlo, crea una certa soddisfazione nell’opinionista Tina, ormai dichiarata acerrima nemica della dama torinese. Kerry ha uno stile originale e anche il suo modo di ballare rappresenta il suo modo di essere molto estremo. il rifiuto del cavaliere delude e non poco Gemma che decide di lasciar cadere il discorso lì.

