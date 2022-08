Armando Incarnato: il nuovo look è sommerso di complimenti, la prova che, nonostante le critiche, sa come farsi apprezzare

Gli studi di UeD hanno chiuso i battenti da ormai diverso tempo. Eppure i protagonisti del dating show (soprattutto quelli del trono over) continuano a tenere alta l’attenzione su di sé. Il pubblico è sempre incuriosito dalle vicende personali di dame e cavalieri del parterre del programma.

Di contro gli stessi volti più noti del dating show, amano condividere informazioni con i loro seguaci più appassionati. Di recente a far parlare di sé è stato uno dei personaggi più discussi del parterre maschile del programma.

Il cavaliere spesso finisce al centro delle polemiche per via del suo modo particolare di relazionarsi alle dame. Avete già capito di chi stiamo parlando? Ovviamente del cavaliere partenopeo Armando Incarnato che, stavolta, non è finito nel mirino dei giornali di gossip per qualche dichiarazione sconveniente.

A quanto pare Armando avrebbe deciso di concludere l’estate come l’aveva iniziata: rinnovandosi e mostrando al pubblico un nuovo sé stesso. Incarnato ha deciso di rivoluzionare il suo look ancora una volta, come già successo in più occasioni durante questa estate.

In effetti, Armando durante questa torrida bella stagione ha sollevato diversi polveroni, cambiando vari look. Ma il partenopeo non si lascia intimidire dalle critiche. Informa le sue migliaia di followers che è pronto a mostrarsi ancora una volta in una veste del tutto rinnovata.

Infatti Incarico, tramite una serie di Instagram stories, ha rivelato di essere proprio dal parrucchiere, forse per non farsi cogliere impreparato dalle imminenti registrazioni della nuova edizione del programma. Sembra proprio che stavolta Armando abbia detto addio alla sua folta chioma, optando per un taglio molto corto.

Subito il nuovo look del cavaliere è stato sommerso da complimenti, ennesima prova che nonostante le critiche Armando sa farsi apprezzare dal pubblico. La sua presenza nel parterre maschile del trono over di UeD, è ormai una garanzia e presto Incarnato tornerà sul piccolo schermo.