Nuovo look per Arisa: la cantante si mostra sui social come non l’avete mai vista

In queste ultime ore Arisa è tornata ad occupare il centro delle principali pagine di cronaca rosa. La cantante, infatti, sta facendo molto parlare di sé per il suo nuovo cambio look. Sui social Arisa si è mostrata come non l’avete mai vista. Scopriamo insieme il nuovo taglio e il nuovo colore di capelli con cui la vincitrice di Sanremo si è mostrata sui social.

Arisa non smette mai di stupire. In queste ultime ore la nuova professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi si è mostrata sui social con un aspetto completamente diverso da quello con cui normalmente siamo abituati a vederla. A quanto pare, il nuovo look sfoggiato dalla cantante, ha incuriosito moltissimi utenti del web.

Tutti hanno avuto modo di scoprire che ad Arisa piace moltissimo cambiare look. Di recente la cantante ha stupito tutti i suoi fan con un colore e un taglio di capelli diversi. Arisa si è mostrata sui social con uno scatto che la ritrae con un cappello sulla testa.

Tutti, però, non hanno potuto fare a meno di notare il taglio cortissimo e il colore biondo platino dei suoi capelli. Pare che la maestra di canto di Amici di Maria De Filippi abbia deciso di portare nella sua vita una ventata di novità.

Arisa e la malattia che da tempo l’affligge

Di recente Arisa ha rivelato di soffrire di una particolare malattia che da tempo l’affligge. Si tratta della tricotillomania, un disturbo causato dallo stress che provoca la caduta dei capelli.

Questo è il motivo per cui, normalmente, Arisa deciso spesso di portare parrucche mantenendo i suoi capelli molto corti. Amante dei cambiamenti, in questi giorni l’ex fidanzata di Vito Coppola ha deciso di trasformare i suoi capelli da neri a biondissimi. Sicuramente i fan apprezzeranno la scelta della cantante.