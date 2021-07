Armando Incarnato, all’interno di UeD, è una garanzia. Il cavaliere del parterre maschile del trono over è sempre stato capace di far parlare di sé nel bene e nel male. Noto per il suo atteggiamento diffidente e fumantino, Armando resta uno dei protagonisti della versione senior del dating show. Di recente, il cavaliere era riuscito ad attirare su di sé molte polemiche per via di alcuni atteggiamenti tenuti nel corso delle registrazioni.

Il comportamento del cavaliere era arrivato ad infastidire addirittura la padrona di casa Maria De Filippi, che in più di un’occasione l’aveva rimproverato. Ad oggi, però, sembra che per il partenopeo siano cambiate molte cose. Incarnato appare diverso, più maturo e pacato. Che cosa è successo al celebre protagonista di UeD?

Armando ha rilasciato delle dichiarazioni al magazine ufficiale del dating show, che hanno alimentato la curiosità su questo sorprendente cambiamento. Gli ultimi periodi lo avevano visto diventare mano a mano sempre più aggressivo e incline alla polemica. Le sue accusa e le sue puntualizzazioni pungenti avevano fatto sì che addirittura l’opinionista Gianni Sperti cominciasse ad accusarlo in trasmissione.

Il cavaliere, dal canto suo, ha giustificato i suoi atteggiamenti con il voler essere sempre autentico e mai costruito. Ora, però, pare che in lui si sia fatto vivo un certo senso di colpa, per i suoi comportamenti. Armando, in breve, sembra aver deciso di accantonare il suo comportamento irriverente per dedicarsi ad un periodo di introspezione.

A rivelare questa novità assoluta è stato lo stesso cavaliere partenopeo, che ha spiegato di aver bisogno di un po’ di tempo in solitudine per rimettere in ordine alcuni aspetti della sua vita. Ma le parole che più hanno sorpreso il pubblico, sono state quelle in cui Incarnato si riferisce ad un vero è grande amore. L’unico barlume di speranza per poter ritrovare la serenità. Infine, Armando ha dichiarato di avere tutta l’intenzione di dedicarsi principalmente a sua figlia Michelle, che potrebbe davvero essere l’unico grande amore di cui ha bisogno.