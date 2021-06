UeD: Armando Incarnato inizia una nuova vita dopo il dating show

Senza ombra di dubbio, esistono dei volti del piccolo schermo che sono stati scoperti grazie a UeD. Tra loro, Armando Incarnato sicuramente non può essere dimenticato. Il cavaliere vanta due partecipazioni nel dating show e in entrambe ha riscosso un successo notevole. Nell’ultima edizione del programma, il partenopeo ha deciso di lasciare il parterre maschile del trono over in compagnia della dama Angela Paone.

L’ex cavaliere, finito il suo percorso nel format della Mediaset, rivela i suoi progetti per il futuro. Come sappiamo, Armando dopo aver finito gli studi ha deciso di abbandonare l’università per buttarsi nel mondo del lavoro. Molte e disparate sono state le sue esperienze lavorative, fin quando Incarnato non ha scoperto l’imprenditoria, dando vita alla sua catena di saloni di parrucchieri. Un altro innegabile talento del cavaliere partenopeo è la recitazione.

Armando, infatti, ha scoperto questa passione a cui si è dedicato anima e corpo. Infatti, Incarnato vanta una partecipazione come comparsa nella quarta stagione della serie Gomorra, ispirata dall’omonimo best seller nato dalla penna di Roberto Saviano. Insomma, dopo UeD l’ex cavaliere sembra essere riuscito a farsi spazio nel mondo del cinema e della recitazione.

Ne è la conferma definitiva il fatto che recentemente Armando ha postato quello che ha tutta l’aria di essere uno spoiler del suo prossimo lavoro. Su Instagram, Incarnato ha condiviso con i suoi 195 mila followers uno scatto che lo ritrae nel set della prossima uscita. Nella foto, l’ex cavaliere partenopeo è in sella ad una motocicletta di cilindrata alta , ed è affiancato da due agenti che, evidentemente, sono anch’essi attori.

Non si sa ancora a cos’è che Armando sta lavorando. Probabilmente, stando agli indizi che lui stesso ha dimostrato, si tratta di una serie poliziesca. Non possiamo far altro che attendere qualche notizia in più e di poter vedere Armando nuovamente sulla scena.