Armando Incarnato cade nel mirino delle critiche per una messa in piega

Nel corso di questa nuova stagione di UeD i colpi di scena sembrano essere davvero dietro l’angolo. La puntata andata in onda il 6 di ottobre ha regalato al pubblico un bel po’ di materiale su cui poter far critica. L’attenzione dei fans questa volta è tutta per il cavaliere Armando Incarnato. Ma non per ciò che succede nel corso della puntata. Infatti i riflettori si accendono sul partenopeo per i suoi capelli.

Fonte studi UeD

Sì, proprio così: un taglio e una messa in piega che ha letteralmente scatenato un susseguirsi di critiche e sfottò. La reazione del mondo social al suo nuovo look non è stata certo delle migliori. Armando per questa occasione ha puntato su uno stile un po’ particolare. Un bel caschetto liscio con un ciuffo laterale. Immediata la reazione degli utenti.

C’è chi scrive: “Ma i capelli di Armando? No vi prego sto schiattando” oppure: “Ma perché si è fatto quel caschetto?” E ancora: “Può essere la giornata più storta del mondo ma dopo aver visto Incarnato andrà di certo tutto meglio”. Ci sono stati utenti che hanno anche ironicamente creato dei Meme in onore del cavaliere, paragonandolo al cattivo di Shrek.

Immediata la risposta del partenopeo che tramite una storia su Instagram replica a chi lo ha preso in giro con queste parole: “Era una piega, avevo i capelli lisci. Forse ho sbagliato la riga. Mi viene da ridere perché chi mi ha giudicato e ha ironizzato su di me non ha capelli in testa”.

“Io almeno alla mia età ho ancora i capelli. Non ho problemi a me dell’aspetto estetico non me ne frega niente”. E qui si conclude la triste storia dei capelli poco apprezzati del bel cavaliere del Trono Over di UeD. Non ci resta che attendere la nuova messa in spiega.