UeD, Armando Incarnato e Gemma Galgani hanno un piano: cacciare fuori Isabella Ricci

Si fanno sempre più intense le litigate e i conflitti all’interno del trono over, negli studi di UeD. Dame e cavalieri sono ormai entrati nel vivo delle dinamiche della trasmissione. Il pubblico segue tutti i giorni i risvolti e i colpi di scena che ci sono quotidianamente. Anche questa volta al centro delle polemiche troviamo Isabella Ricci e Gemma Galgani, spalleggiata da Armando Incarnato.

Fonte studi UeD

C’è qualcosa di strano nell’aria e pare che ci sia un certo accordo per far fuori il terzo incomodo. Andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. La dama torinese e il cavaliere partenopeo sembrano non perdere occasione per attaccare Isabella. In studio si sollevano le polemiche e la prima a puntare il dito sulla strana alleanza, appena formata, è proprio l’opinionista Tina Cipollari.

Secondo alcuni partecipanti del dating show, nonché per gli utenti dei social, Gemma e Armando Incarnato hanno un piano. Una cosa è evidente a tutti: da quando la Ricci ha fatto il suo ingresso a UeD, le diatribe con la Galgani, non sono di certo mancate. Negli ultimi tempi anche Incarnato pare non riesca più a tollerare le affermazioni e la presenza in studio di Isabella. Così il cavaliere per tutte la puntata non ha perso occasione per dare manforte a Gemma e attaccare così la dama rivale.

Quale sarebbe il loro piano? Fare fuori dal dating show la Ricci. Creare una tensione tale da indurre la redazione a cacciarla o costringerla ad allontanarsi di sua spontanea volontà dagli studi della Mediaset. Insistenti sono gli attacchi di Incarnato, soprattutto sul profilo social di Isabella.

Secondo il cavaliere la dama utilizzerebbe i social per sparlare alle spalle di molti dei protagonisti del programma. Ovviamente la Ricci si difende con forza da tutte le dicerie che la riguardano ed è pronta anche a portare le prove che attestano la sua innocenza. Non ci resta che attendere altri e interessanti risvolti sulla questione.