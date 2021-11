La nuova stagione di UeD finalmente è entrata nel vivo. Nel trono classico i colpi di scena, quest’anno, non sono mancati: il pubblico si è appassionato alla scelta di Matteo Fioravanti e al percorso delle due troniste Andrea Nicole e Roberta. Come sempre, nell’ultima puntata, non sono mancati i battibecchi tra Gemma Galgani e la sua acerrima nemica: l’opinionista Tina Cipollari.

Fonte studi UeD

La dama ha da poco intrapreso una conoscenza con un nuovo cavaliere, già sfociata però in alcune immancabili incomprensioni. Inutile dire che il tutto ha scatenato l’ira di Tina Cipollari, la quale accusa la dama di essere presente in studio solo per la voglia di notorietà. Secondo l’opinionista Gemma è più concentrata su sé stessa che sulla voglia di cercare il vero amore. Concluso il siparietto delle due donne, arriva il momento dedicato ad Armando Incarnato.

Il cavaliere interviene a gamba tesa contro un suo collega del parterre maschile, per il quale non nutre una particolare stima. Armando si scaglia contro Marcello, il nuovo cavaliere del programma di UeD. Il partenopeo accusa quest’ultimo di essere un bugiardo. Secondo Incarnato, Marcello sta prendendo in giro sia la redazione sia il pubblico a casa in quanto non interessato a trovare una donna.

Il tutto perché nella mente e nella vita di Marcello è ancora presente la sua ex, questo sempre secondo le parole di Armando. Quest’ultimo è convinto della sua tesi e porta con sé anche delle prove, che da lì a breve però gli faranno fare una brutta figura. Incarnato presenta una foto in cui si vede Marcello insieme a un gruppo di suoi amici.

È semplicemente un selfie, nel quale si nota chiaramente che si trova al mare in Liguria, in compagnia di altre persone. Ma nella foto non c’è ombra della sua ex. Questo è ciò che fa notare l’accusato, in merito alle scottanti prove. Decisamente uno scivolone del cavaliere partenopeo.