UeD, Armando Incarnato è infuriato: “A voi tutto è concesso”

Uno dei protagonisti indiscussi di UeD è senza ombra di dubbio Armando Incarnato. Il cavaliere del trono over si mostra sui social particolarmente stanco. I tanti DPCM che sono stati attuati in questo periodo gli stanno creando non poche difficoltà. Armando sta vivendo un momento complicato per la distanza che lo sta dividendo da sua figlia.

Il cavaliere non vede la sua bambina da svariato tempo, per via delle restrizioni e provvedimenti dello Stato. La suddivisione in fasce di colore che separano le regioni non gli permette alcuno spostamento.

UeD: le parole del cavaliere

Il cavaliere subisce molto la mancanza di sua figlia e nelle storie scrive: “Ci fate vivere di ricordi. A voi tutto é concesso…zona rossa, zona gialla, zona verde, avete fatto dell’Italia un semaforo senza senso”.

Parole di frustrazione e impotenza. Ma non è finita qui, infatti aggiunge: “3 mesi di assenza.. gioia mia ti voglio bene”. Il Covid ha, purtroppo, gettato le persone nella solitudine. La distanza per molti sta diventando dura da sopportare. È difficile oggi potersi godere la quotidianità e la gioia di un abbraccio. Armando è uno dei protagonisti di punta di UeD e il suo carattere schietto e sincero ha conquistato il ben volere del pubblico.

Nelle sue ultime storie di Istagram, la sua sincerità torna a galla. Il cavaliere non ha esitato a scagliarsi contro chi, secondo lui, non sta svolgendo il suo dovere. Per l’uomo il governo non sta garantendo al popolo la sicurezza necessaria ma soprattutto uno spiraglio di normalità. Queste parole sarebbero da mettere in atto anche nei confronti dei tanti VIP che, nonostante le norme restrittive, sembrano esserne esenti.

Una dimostrazione del fatto sta nelle tante foto che si trovano in rete, in cui si vedono chiaramente diversi volti noti ai telespettatori in viaggio per diverse dimore. Il cavaliere è molto irritato dalla distanza che gli viene imposta dalla sua bambina, ed ha deciso di sfogarsi sui social.