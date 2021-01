UeD: il famoso cavaliere del trono over ha abbandonato il programma

Le vacanze di Natale ormai sono quasi finite. Ma per farci compagnia tutti i pomeriggi ritorna in onda il programma di UeD di Maria De Filippi. Per la trasmissione, le vacanze sono cominciate dal 22 dicembre e termineranno subito dopo le vacanze natalizie, quando il programma riprenderà normalmente. Teoricamente il programma riinizierà l’11 gennaio, che capita proprio di lunedì, ma potrebbero esserci dei cambiamenti da un momento all’altro.

In questo nuovo anno, chiunque segua il programma è pronto a vivere tutte le novità e i colpi di scena abituali del dating show. Una delle prime soprese che ha lasciato tutti gli amanti dello show senza parole è l’abbandono di un cavaliere tra i più amati del trono over.

Nell’ultima registrazione del programma però non era presente per confermare il ritiro dal suo posto. Ma l’uomo ha preso coraggio e l’ha annunciato lui stesso sul suo profilo Instagram. Il programma di Maria De Filippo ricomincia con un malinconico e inaspettato addio che ha fatto rimanere tutti di stucco. Si tratta di Michele Dentice, l’ormai ex cavaliere del trono over.

Non era presente in studio nell’ultima registrazione, in cui si erano presentate anche alcune dame per corteggiarlo. L’ex cavaliere napoletano era in trasmissione da poco, ma nonostante ciò aveva fatto molto parlare di sé per la turbolenta frequentazione con Roberta Di Padua. Ma ormai il percorso di Michele all’interno del programma è giunto al termine.

Michele Dentice ha spiegato sui social che gli dispiace moltissimo abbandonare il programma e che non ha niente contro UeD, ma semplicemente nella trasmissione non riesce a mostrare a pieno sé stesso. Proprio per questo ha deciso di lasciare la televisione e tornare alla sua quotidianità. Le novità sicuramente non sono finite qui, anche perché ormai è tempo di domande, come: con chi usciranno dal dating show Davide e Sophia? Il programma di Canale 5 ha tantissime novità per noi.