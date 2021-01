UeD: Armando Incarnato e la frase sessista che fa infuriare Maria De Filippi

Armando Incarnato è riuscito a mettersi (di nuovo) contro tutti i presenti nello studio di UeD. Il cavaliere è un personaggio molto discusso nel dating show, e tantissimi l’hanno preso in antipatia. Stavolta, a scatenare l’ira di tutti i presenti, è stata una frase detta dal cavaliere con un po’ troppa leggerezza. Armando ha pronunciato queste parole: “Risulta debole, ma non in quanto inferiore all’uomo” e con queste ha scatenato l’inferno.

La frase viene subito considerata sessista, e tutti i partecipanti al programma di Canale 5 si sono rivoltati contro il cavaliere. Cosa è successo nello specifico? Armando stava dando una descrizione di Nicole, l’ultimo ingresso nel parterre femminile del Trono Over del programma. Maria De Filippi dinanzi a tale affermazione, si è anch’essa risentita, ha subito percepito qualche fastidio.

Ha chiesto così immediatamente al cavaliere di spiegarsi meglio. Intervento provvidenziale quello della conduttrice, dato che sia il pubblico che gli opinionisti stavano già per assalire il cavaliere. Infatti, il pubblico aveva già iniziato a rumoreggiare e criticare a gran voce la frase, e gli opinionisti erano già pronti sul piede di guerra contro Armando.

Per fortuna, Maria ha concesso qualche minuto in più al cavaliere, che è riuscito a placare gli animi. Altri episodi sono avvenuti, sempre dello stesso genere. Risale appena a qualche giorno fa, la notizia dell’episodio di body-shaming subito dalla dama Carlotta Savorelli.

La dama è stata pesantemente insultata per le conseguenze causate dal suo disturbo, la psoriasi. La dama, però, ha reagito con la sua consueta forza d’animo, minacciando (anzi, promettendo) il ricorso alle vie legali. È molto importante che programmi e personaggi molto seguiti, come UeD e il suo cast, rivolgano una particolare attenzione a questi temi così delicati della nostra società, cercando di sensibilizzare il pubblico.