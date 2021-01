UeD: Carlotta Savorelli insultata per la sua malattia: “Sei un cesso”

È un periodo di grandi novità a UeD. Il programma di Maria De Filippi su Canale 5 continua ad avere dei momenti di grande burrasca. Questa volta parliamo dell’ex dama del parterre femminile Carlotta Savorelli. La donna stavolta, si lascia andare a un lungo sfogo. La Savorelli ha deciso di lamentarsi dei tanti attacchi e insulti ricevuti sui social.

Ormai è conosciuto il fenomeno del body shaming, per cui molte donne vengono criticate e offese sui social per il loro aspetto. Carlotta, però, non ci sta e denuncia e porta alla luce la ferocia di tali insulti. Il leone da tastiera l’ha criticata la prima volta circa tre settimane fa, e ora la dama da deciso di vuoler intraprendere le vie legali.

UeD: lo sfogo di Carlotta

La Savorelli è stata attaccata in modi codardo e vigliacco, su un argomento molto delicato per la ragazza. Carlotta, purtroppo, soffre di psoriasi. Si tratta di una malattia della pelle che, nel corso del tempo, le ha provocato non pochi problemi e disagi.

L’hater, senza un minimo di tatto ha attaccato la dama proprio su questo delicato aspetto, scrivendo senza pesare le parole: “Cesso e fai la fanatica con tutta quella pelle piena di chiazze“. Una vergogna. Delle scuse sarebbero il minimo che potremmo aspettarci da chi ha scritto queste affermazioni irripetibili. Carlotta, per fortuna, può contare sull’appoggio e il sostegno dei suoi moltissimi fans.

In più poi annuncia le vie legali e dice chiaramente che l’accaduto potrebbe essere denunciato alla Polizia postale molto presto. Queste nello specifico sono state le parole della dama: “L’ennesimo commento negativo, soprattutto su Facebook, di questa persona che per farmi capire quanto io gli stia sulle pa*** e si è preso la libertà di attaccarmi sulla pelle”. Un qualcosa di inaccettabile. La dama spiega che attaccare una donna sulla propria malattia e a dir poco inaccettabile e vile.