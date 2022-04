In una delle ultime puntate andate in onda di UeD, presente al centro delle critiche Armando Incarnato. Il cavaliere, nella puntata, si scaglia contro Aneta. Fra lui e la dama c’è stata una frequentazione e dopo alcune incomprensioni hanno chiuso il rapporto. Armando attacca Aneta e subito gli animi in studio si scaldano e, nella discussione, gli opinionisti prendono immediatamente le parti della dama. Infatti, Tina Cipollari e Gianni Sperti accusano il cavaliere di inventare scuse per chiudere alcune frequentazioni per poi far ricadere la colpa sulle dame.

A criticare ancora Incarnato è Alessandro Vicinanza. Tra i due non scorre buon sangue e più volte in studio hanno discusso. Aneta, dopo un po’, lascia lo studio del programma di Maria De Filippi, in lacrime. Armando Incarnato, nella puntata andata in onda, era al centro dello studio di UeD. Il cavaliere inizialmente ha cominciato a frequentare la dama Aneta.

La donna ha più volte sottolineato di aver bisogno dei suoi tempi per conoscere un uomo e aprirsi fisicamente. Nel corso della puntata, la dama ha espresso il desiderio di non volersi sedere in studio di fronte ad Armando. Motiva la sua richiesta affermando che Incarnato aveva trascorso con lei una splendida serata, per poi attirarsi intorno un gruppo sostanzioso di donne, nonostante in quella serata Aneta si fosse impegnata a dimostrare quanto ci tenesse a lui e alla frequentazione.

Il cavaliere si altera, rispondendo in maniera accesa alla dama, e subito i due opinionisti di Maria De Filippi prendono le parti di Aneta. Ambedue accusano Incarnato di addossare sempre le colpe alle donne e di non dare mai loro l’opportunità di parlare e raccontare le vicende dai loro punti di vista.

Aneta poi continua, spiegando che lei stessa aveva dato il numero ad Ottavio, un altro cavaliere del trono over. Giustifica il suo gesto spiegando di aver capito che Armando non gli avrebbe mai concesso l’esclusiva per una frequentazione.

Armando, sempre sulla difensiva, accusa ancora Aneta per il comportamento indifferente mostrato nella visita fatta dalla figlia. Nel mentre, il partenopeo decide di iniziare una frequentazione con altre due dame presenti in studio. Aneta lascia lo studio in lacrime.

Alessandro Vicinanza si intromette accusando ancora Armando, ricordandogli le critiche che Incarnato aveva fatto a proposito della frequentazione che stava avendo con Ida Platano e facendo il paragone con il modo in cui lui stesso stava trattando Aneta, dopo più di un mese di conoscenza. Gli opinionisti di UeD ancora una volta prendono le parte di Alessandro, accusando ancora il partenopeo di non voler trovare il vero amore all’interno dello studio di Maria De Filippi.