UeD: Armando Incarnato finisce in tribunale. Il cavaliere: “Finalmente libero”

Il cavaliere più chiacchierato del trono over è senza ombra di dubbio Armando Incarnato. L’uomo, nelle ultime ore, ha voluto condividere con i suoi fans una bella notizia. Festeggia la chiusura di una brutta storia, andata a finire in tribunale. Spiega ai suoi followers di essere uscito vincitore da una battaglia legale che lo affliggeva da tempo.

Il cavaliere condivide un post in cui rivela di essere stato assolto dalla Cassazione. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Ovviamente rimaniamo solo sulle notizie divulgate. Infatti, anche se il diretto interessato non ha reso note le accuse, non molto tempo fa la Gazzetta del Sud aveva affrontato l’argomento del processo che ha visto protagonista Armando.

Il cavaliere è stato accusato di “Non aver sopperito agli obblighi e responsabilità genitoriali, facendo mancare alla figlia i mezzi di sussistenza”. Questo l’argomento del processo, stando a quanto scritto. E questa la causa che ha portato il cavaliere ad essere chiamato a difendersi. Ma nelle ultime ore, dalle parole che lui stesso scrive, si capisce che le accuse siano proprio queste.

In un lungo post, Incarnato ci tiene a sottolineare la sua dedizione nell’essere padre e l’amore per sua figlia. “Un’altra vittoria”, scrive ora il cavaliere del Trono Over parlando della fine del processo. Così riporta la sua assoluzione a formula piena. “Libero da tutto e da tutti” cita il partenopeo sulla sua Story di Instagram. Ma non solo: Armando decide di fare una dedica al suo avvocato, che ha preso in carica il suo caso per ben cinque anni.

Ci tiene a ringraziare la persona che ha contribuito a far valere la giustizia. Quella persona che ha creduto in lui e lo ha sostenuto per tutto questo tempo. Subito dopo, infatti, condivide un lungo messaggio dedicato all’avvocato, che ha preso le sue difese in tribunale. Dopo cinque anni di processo “Per un reato mai commesso”, Incarnato ci tiene a dire grazie alle persone che hanno creduto in lui e che gli sono state vicino, in particolare il suo legale.