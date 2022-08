UeD: Armando Incarnato in veste inedita, fiori d'arancio

Gli studi di UeD hanno chiuso i battenti da ormai diverso tempo eppure i protagonisti del dating show (soprattutto quelli del trono over) continuano a tenere alta l’attenzione su di sé. Il pubblico è sempre stato incuriosito dalle vicende personali di dame e cavalieri del parterre del programma.

Di contro gli stessi volti più noti del dating show amano condividere informazioni con i loro seguaci più appassionati. Di recente a far parlare di sé è stato uno dei personaggi più discussi del parterre maschile del programma.

L’uomo spesso finisce al centro delle polemiche per via del suo modo particolare di relazionarsi alle dame. Avete già capito di chi stiamo parlando? Ovviamente del cavaliere partenopeo Armando Incarnato che, stavolta, non è finito nel mirino dei giornali di gossip per qualche dichiarazione sconveniente.

A quanto pare Armando, dopo aver fatto discutere con i suoi look cangianti e per le sue dichiarazioni. Ora, però, il partenopeo si è mostrato in una veste del tutto inedita e inaspettata, lasciando i fans di stucco. La bella stagione, oltre a far venire voglia di mare e sole, spesso porta eventi ben più lieti e il nostro beniamino sembra aver sentito profumo di fiori d’arancio.

Ebbene sì, nozze in vista per il cavaliere di UeD, ma senza accendere entusiasmi: Armando è semplicemente un invitato. Ovviamente Incarnato non ha perso l’occasione per documentare tutti i preparativi tramite i social, concludendo la cronaca mostrando il suo outfit da cerimonia.

Il cavaliere partenopeo ha deciso di optare per un completo con doppio petto scuro, spezzato da una giacca bianca. “Vi voglio bene” scrive ai suoi amati followers, aggiungendo il tag @alpescefuordacqua, probabilmente il posto dove si stava svolgendo il rinfresco.

Certo, pur nell’eleganza Armando mantiene un qualcosa di sportivo: nello scatto si mostra con gli occhiali da sole e capelli ‘brillantati’. Una foto decisamente ben fatta, che non poteva non saltare all’occhio.