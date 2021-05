Le anticipazioni di UeD divulgate da IlVicolodelleNews preannunciano una settimana movimentata. I protagonisti del trono over stanno creando delle dinamiche avvincenti. Gli ultimi avvenimenti coinvolgono emotivamente anche Maria De Filippi. Ma che cosa sta succedendo? Andiamo con ordine.

Erano già diversi giorni che il cavaliere Armando Incarnato, con le sue dichiarazioni e i suoi comportamenti, stava riuscendo a far perdere la calma alla presentatrice. Dopo la performance di Gemma, nel corso della sfilata delle dame, è scattata la polemica. Il polverone si alza per via della biancheria intima mostrata dalla dama Torinese, nel corso della sua esibizione. Ovviamente, non sono mancati dei durissimi attacchi e forti critiche da parte di Tina Cipollari.

L’opinionista non perde mai occasione per punzecchiare Gemma. Ma questa volta pronto a difenderla c’è Nicola Vivarelli. Il giovanissimo Sirius sì schiera dalla parte della Galgani. Nicola dichiara che secondo lui la dama era perfettamente in linea con il tema della sfilata. Queste parole, però, hanno fatto scattare la reazione di Armando Incarnato. Il cavaliere farà una domanda a Nicola che tutto lo studio troverà decisamente fuori luogo.

Il cavaliere, infatti, chiedi a Vivarelli perché si intrometta sempre quando si parla di Gemma, quando lui è stato il primo in assoluto ad illuderla. A queste parole, l’ufficiale della marina è andato su tutte le furie. Si innesca una lite con il partenopeo e dandogli del ‘lecccac**o’. Dopodiché, Nicola si è rivolto direttamente a Maria De Filippi, che ha cercato di placare gli animi.

L’intervento della presentatrice è stato inutile, infatti Armando continua ad incalzare imperterrito. Il cavalieri di UeD arriva addirittura a chiedere a Sirius informazioni sul suo orientamento sessuale. Ovviamente riferendosi alle indiscrezioni che erano circolate circa la sua presunta omosessualità. A quel punto Nicola è apparso sinceramente offeso. Il marinaio ribadisce di non essere assolutamente omosessuale. A quel punto Maria decide di intervenire, provocando il partenopeo. Le frecciatine della presentatrice sottolineano come ci siano vari modi per ingannare la regia.