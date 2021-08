All’interno del parterre maschile del trono over di UeD, Armando Incarnato è da sempre uno dei personaggi più discussi. Il cavaliere spesso riesce a mettersi al centro dell’attenzione con i suoi modi a volte bruschi e grezzi. Il più di un’occasione il partenopeo è riuscito a farsi richiamare addirittura da Maria De Filippi stessa per il suo modo poco cavalleresco di trattare le dame.

Ma non tutti sanno che Armando ha anche un lato dolce e sensibile. Ovviamente, non è un privilegio di tutti vedere questa parte della personalità del cavaliere. A quanto pare, almeno per il momento, l’unica donna nella vita di Armando che conti davvero è sua figlia Michelle. La bambina è nata dalla sua precedente relazione ormai terminata.

Di recente, Incarnato ha voluto rivelare qualcosa di più del rapporto speciale che lo lega a sua figlia ai microfoni del magazine ufficiale di UeD. Il loro legame è decisamente forte e Armando cerca di trascorrere ogni momento con la sua piccola. Sicuramente, le vacanze estive sono state per il cavaliere partenopeo un’occasione per dedicarsi completamente a Michelle.

Per Armando è un’enorme gioia poterla vedere spesso: “È bellissimo in questi giorni averla sempre con me. Addormentarmi dopo di lei, pensare a quanto mi perdo quando siamo lontani, svegliarmi prima e pensare a quanto possa e devo darle per recuperare e migliorare. Appena sveglio solitamente le preparo la colazione e tra fiori, crema al cioccolato e amore cerco di farle capire quando sia importante. Mi reputo il papà più buono del mondo”.

Il cavaliere di UeD, ha anche rivelato, durante l’intervista, che in più di un’occasione sua figlia avrebbe chiesto di poter avere un fratellino o una sorellina. In breve, questo sembra proprio significare che la piccola desideri che il papà presto o tardi trovi una nuova compagna. Armando, allora, diventa serio e con una punta di amarezza rivela che per Michelle avrebbe desiderato una famiglia unita. “Michelle avrebbe dovuto avere una famiglia unita dice. Aveva diritto ad una padre e una padre che vivessero insieme e io, quel diritto, l’ho tolto a lei, alla madre e l’ho trono a me”.