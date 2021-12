Armando Incarnato rivela come trascorrerà le vacanze di Natale e le speranze che nutre per il futuro

Armando Incarnato è sicuramente uno dei cavalieri più amato e chiacchierato del parterre maschile del trono over di UeD. Nell’intervista che ha rilasciato al magazine ufficiale di Uomini e Donne, Armando ha raccontato in quale solitudine passerà le vacanze di Natale e le speranze che nutre per il futuro. Il cavaliere ha confessato: “Penso che oggi, se le cose fossero andate diversamente, avrei potuto trascorrere il Natale con mia moglie e mia figlia accanto, ma purtroppo mi sono complicato la vita, come uno stupido”.

Fonte studio UeD

Poi Armando con estrema tristezza aggiunge: “Oggi il giorno di Natale è per me insopportabile. L’albero lo faccio, ma non so cosa metterci sotto: un regalo per mia figlia, che non so dove passerà le feste, o per una compagna che non ho? D’altronde il Natale dovrebbe essere fatto d’amore e di condivisione e invece, lo vivo da anni a questa parte, con la paura di restare solo”.

Incarnato durante l’intervista afferma anche: “Razionalmente cerco di vederlo come se fosse un giorno qualunque, anche se so che non è così. Avrei voluto essere per mia figlia il Babbo Natale che mio padre è stato per me, ma purtroppo dopo la sua nascita le strade con la madre si sono divise. In amore? Sono praticamente a servizio ventiquattr’ore su ventiquattro della mia amata. Realizzerei i suoi desideri”.

Il cavaliere parla anche di due dame del programma, Gemma Galgani e Ida Platano. Per Armando loro sono le uniche due donne del dating show a cui farebbe volentieri un regalo per Natale. Infatti, Incarnato spiega: “Sono Gemma e Ida le persone a cui voglio bene nel parterre femminile. Le reputo donne buone”.

Poi, in particolar modo, parla di Gemma con affetto e stima e spiega: “Gemma ha tanto da insegnare a molte persone, e chi la critica non ha capito nulla di lei. Per me è una grande donna, che lancia un messaggio a casa molto importante e forte. Il regalo perfetto per la Platano: “A Ida regalerei tanto amore e tanta serenità. Soprattutto qualcuno che protegga le sue fragilità e le sue debolezze. Spero che Babbo Natale le porti un fidanzato degno. Vorrei vederla felice e sorridente con qualcuno che si prenda cura di lei”.