Il trono over di UeD continua ad essere scarica di colpi di scena e non smette mai di incuriosire il pubblico. Attualmente, le vicende più interessanti ruotano intorno ad Ida Platano.

La storica dama del parterre femminile ha ricevuto dagli studi del programma una sorpresa dolce e amara al tempo stesso: il suo ex, Riccardo Guarnieri, è tornato in studio in cerca dell’anima gemella. Questo sembra aver risvegliato qualcosa nella dama, che forse prova ancora dei sentimenti per il cavaliere.

Tutto ciò ha scatenato una pioggia di critiche sulla dama che, attualmente, si trova nell’occhio del ciclone. Recentemente, a parlare di Ida è stato Armando Incarnato, anche lui storica presenza del parterre maschile del trono over di UeD.

È noto ai telespettatori il fatto che Armando sia particolarmente affezionato alla Platano. Quello che non è ancora chiaro è se questo affetto sia solamente in senso amicale o ci sia qualcosa di più. Alcuni credono che i due stiamo segretamente insieme, altri invece sono convinti che sia il cavaliere partenopeo a provare qualcosa di più dell’amicizia.

Armando, in ogni caso, sempre smentito categoricamente questa voce, affermando addirittura di non avere nemmeno il numero di telefono della dama. Ma quale è la verità? A svelare finalmente questo segreto è stato lo stesso Incarnato, in un’intervista il magazine ufficiale del dating show.

Queste le parole del cavaliere: “Ida è una mia amica, non amo le persone che pur di raggiungere un obiettivo non tengono conto di ciò che, a mio avviso, ha più valore al mondo ovvero la sensibilità altrui e la buona fede di chi si ha di fronte”.

Ovviamente, Armando non si è lasciato sfuggire l’occasione per dire la sua riguardo al rapporto che c’è tra Riccardo Guarnieri e Ida: “Non penso che Riccardo tornerà mai con Ida, e per questo non mi piace il suo atteggiamento: è come se egoisticamente avesse voglia di sentirsi dire che lo ama ancora per poi ricordarle che la vorrebbe soltanto come amica”.