UeD, Armando Incarnato rivela: “Sono stato nella sua camera d’albergo”. Momenti di passione

Armando Incarnato, il cavaliere del trono Over di UeD, sembra non andare molto d’accordo con Nicole Vinti. Nelle scorse puntate abbiamo visto il partenopeo tornare a puntare il dito contro Nicole, rivelando dettagli salienti. Incarnato racconta di aver incontrato la dama in hotel, ricevendo delle attenzioni che mal si conciliano con la scelta di Nicole. Infatti la dama avrebbe ormai deciso di frequentare solo il cavaliere Carlo.

Armando, furioso, ha insinuato che la dama non stia raccontando la verità circa la loro conoscenza. Secondo il cavaliere, Nicole non starebbe raccontando dei momenti di passione vissuti con lui. La Vinti ovviamente nega tutto e parla soltanto di gentilezze innocenti verso il cavaliere, e continua a ripetere che il suo interesse è solo per Carlo. Maria De Filippi ha mostrato in studio delle clip in cui si vedono entrambi i protagonisti di UeD sfogarsi dietro le quinte. Nicole ha avuto un confronto con Carlo, e si è detta amareggiata dal comportamento di Incarnato, descrivendolo come un bell’uomo, ma vuoto internamente.

Armando, dal canto suo, rivela di aver vissuto attimi di forte passione con Nicole e per questo sarebbe sconvolto dal suo rifiuto. Per questo Armando è arrabbiatissimo e inveisce contro la dama, accusandola di stare mentendo sulla loro conoscenza per poter proseguire la frequentazione con Carlo. Ma Nicole, pacata e calma, risponde a tono al cavaliere: “Queste cose non ti rendono uomo. Io un uomo così vicino a me non lo voglio. Tu parli parli, ma non fai nulla”.

A quel punto interviene l’opinionista di UeD, Gianni Sperti, prendendo le parti di Nicole. Secondo Sperti, Armando starebbe dando una versione distorta dei fatti, dato che la sua versione cambia continuamente. “Lei non si inganna in quello che dice, lei dice sempre la stessa cosa” dice Gianni, aggiungendo: “Non ti puoi vantare di essere onesto, perché hai detto la verità quando faceva comodo a te”. Ma non contento, Armando continua ad accusare, raccontando di aver passato molto tempo nella camera d’albergo di Nicole. La dama continua a negare fortemente le parole del cavaliere, finché anche Tina Cipollari interviene.

La bionda romana da invece ragione ad Incarnato, e dice: “Credo che tu ti sia sbilanciata, hai avuto questa attrazione poi, conoscendo Carlo, hai fatto marcia indietro. A me non passerebbe mai l’idea di mandare la colonna sonora di un film di un certo tipo, ad un uomo che non mi interessa. Non puoi far passare Armando da scemo, da illuso, perché inizialmente ti piaceva”. La Vinti, col sostegno di Queen Mary, ammette di aver provato attrazione verso Armando, ma che il cavaliere sta ingrandendo quello che è stato il loro breve rapporto.