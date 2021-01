UeD, Armando Incarnato rivelazione inaspettata su un cavaliere: “Fuori ti fai le cose tue”

Il trono Over di UeD vanta protagonisti dinamici e personalità focose. I cavalieri, in particolare, hanno un animo battagliero e non si piegano davanti agli eventi. In particolare, stavolta, a mettere a ferro e fuoco gli studi del dating show sono stati Armando Incarnato e Maurizio Guerci. Nella puntata di venerdì i due si sono sfidati a suon di accuse e critiche, senza risparmiarsi anche sui colpi bassi.

La lite prende le mosse dalla frequentazione di entrambi con Nicole, per poi ampliarsi fino a toccare temi ben diversi. Armando inizia ben presto ad attaccare il rivale, tirando in ballo anche la sua (fallimentare) frequentazione con Gemma Galgani. Incarnato ha detto: “Se il tuo modo di rapportarti con le donne è quello utilizzato con Gemma, si capisce perché non hai una compagna”. Poi, il cavaliere tira una stoccata molto pungente: “Tu non hai due figli in Sicilia?”.

Da qui inizia un’accusa ben più pesante. Infatti, sono molte le voci che insinuano che Maurizio, in realtà, abbia una compagna che lo attende al di fuori del dating show UeD. Se così fosse, non solo Maurizio avrebbe violato il regolamento, ma avrebbe anche preso in giro Gemma fin dal principio. Infatti, Incarnato lo accusa proprio di ciò: “Sei venuto qua a prendere in giro Gemma e fuori ti fai le cose tue. La verità è questa”.

A quelle parole, La Galgani si è sentita punta nel vivo e, tra le lacrime, è intervenuta dicendo: “So l’età che ho e la porto con l’entusiasmo di sempre. Maurizio non dà mai una risposta, anche se vedevi che da parte mia c’era un interesse diverso. Dovevi essere leale e fermarti, non farmi credere in quello che non era”.

Guerci, di fronte a tali accuse, non può che cercare di difendersi. Ma i suoi tentativi diventano vani quando anche l’opinionista Gianni Sperti si dissocia dalle sue affermazioni. Armando non ha intenzione di cedere, e continua ad inveire contro Maurizio. Al contrario Gemma, avvilita, chiude la discussione con poche, significative parole: “È veramente umiliante”.