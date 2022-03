Nell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, andata in onda il 24 Marzo 2022, abbiamo assistito ad un duro scontro tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza.

Infatti il cavaliere del trono over Armando ha attaccato Alessandro. Vicinanza è un imprenditore salernitano arrivato nel programma per corteggiare Ida Platano.

Le accuse che il cavaliere, ormai veterano del programma, rivolge ad Alessandro sono proprio quelle di sfruttare la dama e, insieme ad essa, anche la loro frequentazione, solamente per un profitto economico e per avere anche più visibilità sui social.

Queste sono state le dure parole che Armando ha rivolto ad Alessandro: “Hai bisogno di più tempo per portare avanti la tua idea, prendere la visibilità, per postare i brand sui social?”.

“E’ bello fare le foto nei camerini di Uomini e Donne e postare le foto di un brand. Se non scendevi per Ida ma i follower quando li prendevi. Scendete da casa e volete diventare personaggi sui personaggi. Gli serve più tempo per crescere. Ti sta utilizzando”.

Ovviamente l’opinionista Tina Cipollari, sentendo il dibattito tra i due, ha commentato: “Ida su Instagram è seguita da oltre 600 mila followers. Se inizi una relazione con lei, nel breve periodo, ti ritrovi in un numero abbastanza elevato che ti può servire per fare altro”.

Poi l’opinionista si è rivolta anche a Ida e l’ha accusata di non aver difeso il suo corteggiatore. Nelle scorse puntate, infatti, Ida aveva persino rivelato il suo amore incondizionato per l’uomo. Che cosa accadrà nelle prossime puntate? Non possiamo che aspettare.