Lo studio di UeD ha dei protagonisti che sono diventati ormai ben noti al pubblico, vista la loro presenza duratura all’interno del trono over del dating show. Uno di questi è senza dubbio Armando Incarnato, uno dei personaggi più noti, chiacchierati e controversi del programma.

Il cavaliere spesso è al centro delle critiche per il modo che ha di trattare le donne con cui esce. Motivo per cui spesso Armando è messo in cattiva luce. Eppure, fuori dagli studi di UeD di Mediaset, Armando sembra trasformarsi completamente.

A determinare il cambiamento e soprattutto lei, il vero amore della sua vita. Anche il volto del cavaliere cambia quando è in sua compagnia: di chi stiamo parlando? Ovviamente di sua figlia Michelle, il piccolo miracolo che Armando ha avuto da una sua precedente relazione.

Ecco che con la sua bambina il carattere puntiglioso di Armando, si tramuta come per magia, in carico di affetto e premure. Proprio poco tempo fa Armando aveva raccontato il suo rapporto con la figlia Michelle, tramite un post pubblicato su Instagram.

Queste le parole parole del partenopeo: “Mi reputo il papà più buono del mondo. Mia figlia merita tanto, come del resto tutti i bambini. È una piccola donna. Ormai spesso mi corregge, mi dà consigli e cerca di farmi capire dove e perché sbaglio”.

“Difficilmente dico no a mia figlia per un semplice motivo: lei non vive con me, sono pochi i giorni in cui stiamo insieme. Michelle avrebbe dovuto avere una famiglia unita. Aveva diritto ad una padre e una madre che vivessero insieme. Io, quel diritto, l’ho tolto a lei, alla madre e l’ho tolto a me”.

Più di recente poi Armando aveva pubblicato una foto che lo ritraeva in spiaggia proprio con lei, accompagnando questo dolce scatto con la seguente didascalia: “Se vivi di questo sei l’uomo più ricco del mondo. L’immensità del mare in due gocce d’acqua”.