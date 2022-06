Uomini e Donne sta lavorando dietro le quinte in vista del suo ritorno in tv che a verrà a settembre. Il programma condotto da Maria De Filippi è terminato per la classica pausa estiva, pronto a tornare con grandi novità e colpi di scena che vedranno protagonisti i due troni.

Già da diverse settimane sono tante le indiscrezioni che vedono protagonista il Trono Classico e i suoi futuri tronisti. I nomi che il web ha fatto sono davvero molti, alcuni dei quali reduci dai percorsi terminati nei mesi scorsi.

In particolar modo i fan del programma avevano chiesto alla redazione di scegliere Lilli come nuova tronista a settembre. Una richiesta che fin da subito ha trovato la risposta negativa da parte dell’ex corteggiatrice che, non si sente adatta a ricoprire un ruolo così importante e particolare.

Le altre voci di corridoio invece, vedono la presenza di una nuova ragazza nonché nipote di una dama del parterre femminile. Inaspettatamente infatti, gli utenti social hanno reclamato la presenza di una giovane donna chiamata Carola ma di chi stiamo parlando? Vediamolo insieme.

Uomini e Donne, la nostra tronista potrebbe essere la nipote di una dama

I nomi usciti nelle ultime settimane che potrebbero ‘accaparrarsi’ il posto da tronista sono davvero molti. La grande novità però, sembrerebbe il nome di Carola nonché nipote di una famosa dama del parterre femminile del programma.

Quest’ultima non è altro che la nipote di Gemma Galgani che, negli ultimi giorni è protagonista delle centinaia di proposte arrivate dal web. La giovane ragazza da poco laureata ha catturato l’attenzione dei social dopo la dolce dedica ricevuta dalla dama torinese.

Nonostante le continue insistenze da parte del web, la giovane Carola non avrebbe né confermato la sua voglia di partecipare né tantomeno ricevuto conferma da parte della redazione. Per questo motivo, la richiesta da parte dei vari utenti resta per ora solamente una vana speranza.

Mentre quest’ultimi cercano a tutti i così di vedere Carola sul trono, Gemma Galgani sembra essere ad un passo dalla fine della sua esperienza a Uomini e Donne. Le ultime voci sul suo conto infatti, sembrerebbero non essere affatto buone tanto da preoccupare i telespettatori.