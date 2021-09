Il cavaliere Armando Incarnato pare avere le idee chiare: "Voglio un figlio"

È da poco iniziata la nuova stagione di UeD. Le prime puntate sono state cariche di novità e si preannuncia un anno scoppiettante. A tenere i telespettatori incollati al televisore sono state le nuove curve della Galgani. La dama infatti ha deciso di fare visita al chirurgo mostrando al pubblico il suo nuovo décolleté e delle labbra rimpolpate. Il tutto avviene al centro studio, tra le critiche e lo stupore di tutti.

Tra i volti noti del programma ritroviamo puntuale come sempre il cavaliere Armando Incarnato. Dalle ultime anticipazioni sappiamo che Incarnato ha avuto un’accesa discussione con l’opinionista Gianni Sperti. È ormai noto al pubblico l’astio che intercorre tra i due, già evidente nel corso della scorsa edizione. Gianni accusa il cavaliere di essere presente nel programma solo per visibilità, dimostrando di fatto uno scarso interesse per le dame di UeD, del parterre femminile.

Incarnato invece pare abbia le idee molto chiare e, dopo l’estate trascorsa insieme a quello che è l’amore della sua vita, sua figlia Mia, è pronto a rimettersi in gioco per trovare l’amore vero. La dichiarazione del Cavaliere lascia i fans di stucco. Dice : “Mi vorrei fidanzare perché vorrei dare un inizio alla mia nuova vita unendola a quella del passato”.

Maria De Filippi interviene per chiedere spiegazioni e lui chiarisce: “Mia figlia, che ha ben chiara la situazione tra me e sua madre, mi ha detto che vuole un fratellino, quindi ci dobbiamo dare all’amore. Oggi voglio dedicarmi solo a nuove conoscenze”.

Tra i volti nuovi del parterre femminile spunta una dama che attira l’attenzione di Incarnato. La donna si chiama Marica, e dal canto suo contraccambia l’interesse del cavaliere: “Armando è il mio prototipo, ma non mi ispira fiducia tanto”. La nuova dama rivela anche un retroscena inaspettato: “Durante i balli mi ha invitato a cena fuori. Sì lo voglio conoscere perché mi piace, poi si vedrà”.