Sono da poco iniziate le prime puntate della nuova stagione di UeD. Puntate che vanno in onda sempre su canale 5 alle 14:45. La scorsa puntata è stata piena di colpi di scena. Si inizia con la presentazione dei nuovi personaggi che quest’anno prenderanno parte al dating show di Mediaset. Tra loro ad attirare l’attenzione dell’opinionista Tina Cipollari è stato un nuovo e stravagante cavaliere del trono over.

La puntata prende inizio con Maria De Filippi che saluta i suoi ospiti, partendo dai suoi immancabili opinionisti: Gianni Sperti e Tina Cipollari. A prendere la parola è proprio la Cipollari, che punta subito il dito su un nuovo cavaliere di nome Kerry, seduto di fianco ad un altro storico volto del programma: Armando Incarnato. Il nuovo cavaliere è una new entry di UeD che attira immediatamente l’attenzione per il suo look.

Tina ironicamente, rivolgendosi alla padrona di casa, dice: “Abbiamo il pirata dei caraibi Maria”. L’uomo raccoglie in una coda dei lunghi capelli grigi e ha il volto incorniciato da un lungo pizzetto. Ma ciò che attira la curiosità del pubblico è il trucco sugli occhi e i suoi stivali da cowboy.

La Cipollari chiede al cavaliere sei il suo nome è vero o solo un nomignolo. Lui risponde così: “È il mio vero nome è sono toscanissimo anche se ho un nome inglese. Sono nato in una casa, levatrice senza assistenza dall’ospedale. Come tutte le persone toste nascono in casa, almeno ai miei tempi”.

L’opinionista di UeD, sta al gioco e scherza con l’uomo: “Almeno 80 anni fa” lui prontamente replica: “Anche di più”. La prima presentazione ci da già qualche piccolo assaggio di ciò che ci aspetta nelle prossime puntate. Kerry ha dato dimostrazione di un carattere abbastanza forte e ironico. In piena linea con il programma e la lingua tagliente della Cipollari. Ne vedremo di sicuro delle belle.