UeD: Armando smaschera il cavaliere. Nicola costringe Valentina a mentire

Un’aria molto pesante quella che si sta vivendo in questi giorni all’interno dello studio di UeD. Un colpo di scena sta per essere rivelato. La dama Valentina Dartavilla Lupi si sta conoscendo con Nicola Mazzitelli, ma ha palesato un interesse anche per Armando Incarnato.

Ma Armando porta a galla delle vicende che lasciano tutto lo studio attonito. Non risale a molto tempo fa, l’episodio in cui lo stesso Incarnato, parlando della dama Valentina, aveva svelato dei retroscena del rapporto che la donna aveva avuto con il cavaliere Nicola.

Infatti rivela che tra la donna e l’uomo c’erano dei segreti ben nascosti, ad esempio che tra i due ci fosse stata una notte di passione. Valentina ha cercato in tutti i modi di difendersi, soprattutto per cercare di mantenere una certa credibilità sia con il pubblico che in studio. Ma oggi arriva il colpo di scena.

UeD: le rivelazioni di Armando

Infatti è lo stesso Armando a rivelare che nel suo precedente attacco era in realtà ignaro di alcuni passaggi. Infatti oggi il cavaliere napoletano attacca brutalmente Nicola, il quale viene accusato di aver costretto Valentina a mettere in scena una farsa.

Tutto viene macchinosamente pensato solo per poter tornare a godere di qualche minuto in più di visibilità. A tal proposito viene chiamata in causa niente di meno che la redazione del programma. Gli autori afferma e sostiene la tesi di Armando. Ciò che ne viene fuori è che Valentina ha subito accuse e insulti.

Maria De Filippi interviene brutalmente: “La cosa stupefacente e lui che insulta lei di essere leggera, sembra un film di fantascienza”. Valentina giustifica la sua leggerezza dicendo che in realtà a lei, lui piaceva molto e per tal motivo si è piegata al suo volere. Insomma una rivelazione davvero scottante, che mette definitivamente in cattiva luce Nicola, il quale ha ben poco da aggiungere.