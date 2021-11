UeD: arriva la proposta di matrimonio al Trono Over

Dopo tanti litigi finalmente al centro studio arriva un momento romantico. Il tutto avviene nel dating show di UeD, subito dopo l’acceso confronto tra Gemma Galgani e Costabile. La conduttrice Maria De Filippi decide di alleggerire i toni e annuncia l’ingresso di due ex protagonisti del trono Over del programma. Sono Biagio Buonomo e Caterina Corradino.

I due si erano incontrati proprio nello studio del dating show di Canale 5. Si sono piaciuti sin da subito e hanno coltivato un feeling sfociato poi in un grande amore. La dama e il cavaliere avevano così deciso di vivere la loro storia lontani dalle telecamere. Oggi, a distanza di tempo, tornano da Maria De Filippi per testimoniare ancora una volta i loro sentimenti e la voglia che hanno entrambi di volersi sposare.

Già in passato avevano annunciato la volontà di volersi sposare, ma poi l’emergenza Covid ha costretto i due innamorati a rinviare la data. Quindi per cause di forza maggiore non hanno potuto pronunciare il tanto atteso sì. Il cavaliere decide così di riportare la dama lì dove tutto è nato e con un mazzo di fiori e un gioiello fatto su misura pronuncia: “Sei convinta di volermi sposare?” lei risponde: “E tu sei convinto di volermi sposare?”.

Fonte studi UeD

Ma non solo, i piccioncini svelano anche un’eventuale data. Il matrimonio si celebrerà a Settembre. Biagio parla della sua fidanzata Caterina e lo fa con tale dolcezza: “Sono stato fortunato con lei perché è una donna che ci tiene alla famiglia e per questo vorrei ringraziare la mamma e i fratelli, per i valori che le hanno trasmesso”.

Caterina visibilmente emozionata replica: “Mia madre mi ha insegnato quanto sia importante essere indipendenti e, poi non volevo pesare su di lui e da poco ho avviato una mia attività”. Poi la dama, rivolgendosi a Gemma Galgani, le augura di trovare presto l’amore.