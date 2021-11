La nuova stagione di UeD ha rappresentato per Gemma Galgani un momento di svolta e di innumerevoli novità. La dama ha presentato al pubblico il suo nuovo décolleté insieme ha delle labbra rimpolpate, per uno stile più giovanile. Ma non solo: Gemma sembrava aver ritrovato la leggerezza dei sentimenti con il cavaliere Costabile.

Le cose belle però, a quanto pare, durano sempre poco per la dama, e anche questo ultimo flirt è già terminato. La dama Torinese così ritorna di nuovo single. Inutile dire che il tutto avviene tra le innumerevoli critiche della sua acerrima nemica, Tina Cipollari, che punzecchia di settimana in settimana la donna senza tregue. Ma pare che ci sia ancora un po’ di fortuna per Gemma. La donna viene a conoscenza della presenza di un nuovo pretendente per lei, pronto a corteggiarla.

Arrivano delle scottanti anticipazioni sulle registrazioni dei giorni scorsi. Negli studi del dating show UeD, di Maria De Filippi è presente un nuovo corteggiatore che pare abbia già catturato l’attenzione della dama Torinese. I racconti dei suoi viaggi in camper e le passioni di quest’uomo rubano la scena. Il tutto basterà alla dama per accettare la conoscenza di questo nuovo cavaliere?

Ma a quanto pare la Galgani ha già dichiarato di non essere stata particolarmente attratta dal suo aspetto fisico. Ovviamente Tina non si è lasciata sfuggire l’occasione per battibeccare anche su questa nuova questione.

Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per sapere maggiori risvolti della storia. Ma soprattutto il pubblico è interessato a sapere cosa accadrà tra Gemma Galgani e Costabile, il quale nel frattempo ha intrapreso anche lui una conoscenza con una nuova dama arrivata in studio per corteggiarlo, sollevando la rivalità e la gelosia di Gemma.