UeD: arriva una segnalazione scottante su Armando Incarnato

I riflettori di UeD sono puntati ancora una volta sul cavaliere Armando Incarnato. Il gossip si accende per una segnalazione circa una vecchia fiamma del partenopeo, arrivata da poco alle orecchie dei fans. Una storia che risale a ben due anni fa. Ma a quanto pare, ancora c’è qualcosa di irrisolto nell’aria.

Fonte studio UeD

Nel passato la sua ex fidanzata Janet era stata invitata in studio per far luce su alcuni comportamenti e delle foto postate sui social, ritenute poco chiare. Nel mezzo della discussione c’era anche Veronica Ursida, la dama che all’epoca frequentava il cavaliere. Janet in quell’occasione aveva inviato alla Ursida dei messaggi poco carini. L’ex del partenopeo in studio si era scusata del suo atteggiamento, ma non aveva mai ammesso di aver esagerato con le parole nonostante la dama avesse fatto leggere tutti i messaggi a Tina Cipollari e Gianni.

Gli opinionisti avevano confermato che i messaggi erano pieni di parolacce e contenuti volgari. La polemica era esplosa anche per un altro motivo. Janet aveva postato sul suo profilo social una foto che ritraeva Incarnato a casa sua. Il cavaliere di UeD, aveva giustificato tale evento spiegando che tra di loro intercorre solo un’amicizia fraterna, nata subito dopo la fine della loro relazione.

A distanza di anni la polemica torna più dirompente di prima. Arriva un messaggio a Daianira Marzano, influencer ed esperta di gossip. Il messaggio è stato inviato niente di meno che da un parente di Armando, che cita così: “Una volta, a persone a me molto vicine, parlava di questa ragazza come la sua fidanzata. Lavora nel suo negozio di parrucchiere”.

Ma non è tutto qui. Incarnato si reca spesso nel suo salone e in particolar modo da lei per sistemarsi i capelli. Una storia durata 5 anni e che aveva portato Armando più volte, anche dopo la fine della relazione, a difendere la donna. “Non tutte le storie d’amore finiscono con l’odio” dichiara.