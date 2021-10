UeD è un programma che riesce sempre ad attirare e catturare l’attenzione dei telespettatori. Si accendono i riflettori sul trono over e in particolar modo sul nuovo cavaliere Marcello Messina. Come ormai il pubblico ben ricorderà l’uomo si era presentato per corteggiare la dama Ida Platano. Adesso arrivano delle segnalazioni piccanti su di lui.

Sembrava essere scoppiato un grande feeling tra Marcello e Ida. La situazione tra di loro sembrava andasse a gonfie vele fino a che la dama non ha cominciato a sollevare dei dubbi sul cavaliere. Tanto è vero che la frequentazione tra la dama e il cavaliere si è interrotta bruscamente. Andiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire che cosa è successo.

Nel corso delle puntate Ida ha fatto delle rivelazioni pungenti e intime su Marcello. La dama di UeD, ha rilasciato dichiarazioni senza mezzi termini ed ha raccontato dei dettagli molto personali sulla notte che hanno trascorso insieme. Le rivelazioni non sono affatto piaciute a Marcello il quale non prende di buon grado le confidenze che la Platano fa su di loro.

Una reazione che ha insospettito ancora di più la parrucchiera di Brescia la quale è convinta che l’agente Immobiliare di Torino non abbia voluto rivelare i particolari della loro serata perché in realtà avrebbe qualcosa da nascondere. Ecco qui che arriva la segnalazione che mette Marcello nei guai. La famosa influencer Deianira Marzano pubblica sulle sue storie Instagram una rivelazione che le è appena arrivata.

Troviamo scritto: “Non mi posso sbilanciare più di tanto, anzi devo assolutamente restare anonima, ma anche se Ida non mi sta simpatica questa volta devo darle ragione. Conosco Marcello e ti posso assicurare che ha centrato in pieno. Ida ha ragione su di lui, ha detto che sono stati insieme proprio per renderlo pubblico perché ha capito che lui fuori a un’altra persona. Anonimo”. Per poi aggiungere un secondo messaggio: “Lui infatti ha un’altra donna che frequenta, io lo so per certo”.