UeD: ascolti da record. Maria De Filippi si riconferma la regina di Mediaset

Il 13 di settembre è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di UeD. Appuntamento firmato sempre da Maria De Filippi su Canale 5 alle 14:45. Il dating show è arrivato alla sua ventiseiesima edizione. Un format che ormai da diversi anni coinvolge tutti i telespettatori, toccando punte di ascolti da record.

Anche quest’anno Maria De Filippi è riuscita ad entrare nella casa di 2,7 milioni di persone con una media del 24,10% di Share. C’era da aspettarselo, data la grandissima attesa per la presentazione del nuovo ritocco estetico del volto storico del programma Gemma Galgani.

Milioni di fans erano incollati alla TV in trepidante attesa, per scoprire la nuova forma fisica che la dama ha preso con l’intervento al seno. Infatti, come ormai ben sappiamo tutti, la donna ha voluto regalarsi un tocco di giovinezza. Scelta che ha sollevato non poche polemiche all’interno del programma.

Immancabile l’intervento della sua acerrima nemica Tina. Durante la prima puntata, i telespettatori hanno potuto assistere alla trasformazione a cui la dama si è sottoposta, nel corso dell’estate. Ma non solo: la donna ha scelto anche di rimpolpare le labbra. Il momento di share più alto è avvenuto quando la Galgani si è potuta ammirare allo specchio, per la prima volta, con il suo nuovo décolleté. Un emozione che ha portato le lacrime sul volto della 72enne.

L’ingresso della dama di UeD, all’interno dello studio, è stato di sicuro il momento più seguito di tutto il programma. Ma anche la presentazione dei nuovi tronisti ha avuto il suo peso. La padrona di casa Maria De Filippi ha fatto conoscere al pubblico i due ragazzi che siederanno sul trono: Matteo e Joele. Non serve aggiungere altro, già la prima puntata fa presagire un anno molto ricco e pieno di colpi di scena. Un inizio col botto.