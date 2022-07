Andrea Iannone al GF Vip? L’indiscrezione

C’è molta attesa per quanto riguarda il ritorno del Grande Fratello Vip e non si ferma il gossip sui possibili concorrenti che in autunno varcheranno la porta rossa più famosa d’Italia. In questi ultimi giorni è trapelato che Andrea Iannone potrebbe essere un nuovo gieffino. L’indizio pubblicato da Alfonso Signorini non lascerebbe alcun dubbio.

Andrea Iannone sarà un nuovo concorrente della prossima edizione del Grande Fratello Vip? Dopo l’indizio pubblicato da Alfonso Signorini sulla sua pagina Instagram non sembra esserci alcun dubbio. Il padrone di casa, infatti, ha pubblicato uno scatto riguardante un oggetto appartenente proprio al motociclista.

L’oggetto in questione è un anello. Queste sono state le parole di Alfonso Signorini che hanno accompagnato lo scatto:

Per il quarto concorrente del GF Vip 7 un’ametista della nonna per una vita a tutto gas…

Dopo la seguente Instagram Stories molti non hanno potuto fare a meno di citare il nome di Andrea Iannone.

C’è da dire che Andrea Iannone sarebbe dovuto entrare nella casa più spiata d’Italia nella quinta edizione. Queste erano state le parole di Alfonso Signorini riguardo quell’occasione:

Andrea Iannone? Con lui avevamo già pronto il contratto all’inizio di questa edizione, ma poi lui aspettava l’esito del ricorso che avrebbe potuto riammetterlo in MotoGp ed è saltato tutto.

E, continuando, il conduttore del Grande Fratello Vip ha dichiarato:

Adesso che è arrivata la notizia della sua squalifica a quattro anni per doping quello di Iannone è un nome che potrebbe tornare sul tavolo del GF Vip anche se, secondo me, ha una storia che meriterebbe di essere raccontata nella prossima edizione piuttosto che farlo entrare in corsa. Al GF Vip, però, può succedere di tutto…

Andrea Iannone smentisce il gossip sulla sua partecipazione al GF Vip

Dopo il gossip di cui si è reso protagonista, Andrea Iannone ha deciso di rompere il silenzio esponendo la questione in prima persona. In particolar modo, il motociclista ha smentito le voci in circolazione con queste parole: