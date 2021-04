A UeD i telespettatori non hanno mai modo di godersi le vicende studio in tranquillità. Questa volta a far preoccupare il pubblico da casa è l’assenza di uno dei Cavalieri più amati del trono over. Parliamo di Armando Incarnato, su cui continuano a venir fuori sconcertanti notizie tramite social. Incarnato non si presenta nello studio del dating show da diversi giorni e i fan cominciano a farsi diverse domande.

Nel corso dell’ultimo episodio del programma la dama Angela lo aveva nominato e Maria De Filippi ha chiesto cortesemente di non parlare di lui data la sua assenza. Questo dettaglio di certo non ha fatto che alimentare la curiosità di quanti si chiedono cosa sia successo all’amatissimo cavaliere. Molti ritengono che questa assenza in studio sia dovuta a delle divergenze tra il cavaliere stesso e la produzione di UeD.

Questa voce è alimentata dai dettagli che sono venuti fuori sul web e dall’ipotesi che la produzione abbia stabilito il divieto di parlare di Armando all’interno della trasmissione. Sono tantissimi i rumors che cercano di dare una spiegazione a questa misteriosa assenza.

Alcuni pensano che il partenopeo sia stato infettato dal covid 19, altri ritengono che una divergenza o una lite con la redazione lo abbiano costretto ad allontanarsi dalla TV almeno per qualche giorno. Finalmente Armando ha ripreso in mano i suoi social e, tramite Instagram stories, ha dato degli indizi su quelle che potrebbero essere le ragioni legate al suo allontanamento dallo studio del dating show.

È un post in particolare ad insospettire i suoi followers: si tratta di una sua foto con, come sottofondo, “Enjoy the silence “dei Depeche Mode. Ad accompagnare lo scatto poche parole: “La miglior parola è quella che non si dice” e ancora “segni particolari cicatrice sull’occhio sinistro. Esperienze di vita“, “Inca**ato nero!”. Per molti questo è un indizio del fatto che la sua assenza sia dovuta ad una brutta esperienza. Sicuramente presto avremo nuove notizie.