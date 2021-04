Il Trono Over di UeD continua ad avere come protagonista assoluta Gemma Galgani. La sfortunata dama torinese è da decenni alla ricerca del vero amore, senza però riuscire a trovarlo. Ultimamente la danna è tornata a far parlare di sé per via della sua conoscenza con il cavaliere Aldo. Dopo aver vinto la sfilata organizzata dal programma, la dama torinese è apparsa gioiosa e soddisfatta da questo traguardo.

Fonte studi UeD

Aldo, poi parla del rapporto con Gemma e di come procede la loro conoscenza. Nel fare questo, il cavaliere rivela di essere rimasto molto colpito da un gesto della torinese, che ha trovato decisamente attraente e provocante. Da questa dichiarazione nasce una domanda più che legittima: Gemma è una seduttrice? In effetti la domanda sorge spontanea, sentendo il racconto di Aldo.

Il cavaliere si è sentito molto corteggiato quando la dama gli ha dedicato una canzone molto sensuale: “Je t’aime… moi non plus”. Una pronuncia francese perfetta e un tono molto sexy da parte di Gemma hanno reso questa piccola dedica un momento molto sensuale, tanto che il cavaliere ha raccontato: “Ha cantato in francese in modo molto sensuale, e io da quel momento ho visto rosso. Visto che ho provato questa emozioni era giusto che te lo dicessi, che lo testimoniassi con qualcosa”.

Fonte studi UeD

Insomma, Aldo è rimasto estasiato. Di contro, invece, Tina Cipollari è come al solito, molto dubbiosa verso il cavaliere ed è convinta che questa passione reciproca non durerà. Il cavaliere, però, sorprende tutti con un gesto molto romantico: porge alla Galgani un dono decisamente particolare.

Fonte studi UeD

Il cavaliere ha regalato a Gemma un corallo rosso fuoco, di certo con un significato legato alla passione che ha sentito nella telefonata. La torinese è emozionatissima e piena di gratitudine, ma Tina Cipollari non ha perso il suo scetticismo: Gemma secondo lei non è affatto interessata ad Aldo e questa relazione avrà presto una fine.