UeD, Barbara De Santi delusa da Maurizio Guerci: “Sono stata tradita come Gemma”

Molte coppie di UeD finiscono in breve tempo. Così, anche la storia appena iniziata tra Barbara De Santi e Maurizio Guerci è subito arrivata al termine. Una frequentazione lampo terminata nel peggiore dei modi, in concomitanza con le festività pasquali. I due si sono salutati una volta per tutte, a raccontarlo è la stessa Barbara: “È tutto finito. Ho scoperto che ha un’altra. Ha tradito a suo tempo la fiducia di Gemma Galgani e ora la mia”.

La dama del trono over di UeD e il Guerci, che prima di lei aveva frequentato la Galgani, si erano uniti a Febbraio. Tutto sembrava andare per il meglio, finché non c’è stata la pessima scoperta. In un’intervista a Il Giorno, Barbara rivela cosa è successo: “Ho ho scoperto che ha un’altra. Mettendo da parte il mio orgoglio gli ho detto di ripensarci e tornare da me, ma lui ha preferito passare le feste con quell’altra. Ha tradito a suo tempo la fiducia di Gemma e ora la mia. Io mi fidavo davvero di lui e credevo seriamente in questa storia”.

Il giorno 31 Marzo, Barbara aveva cercato di contattare il suo uomo, ma lui insistentemente non le rispondeva. La dama, in preda alla preoccupazione, so è recata da lui con le migliori intenzioni. Ma qualcosa di inaspettato la attendeva: “Dal timore per un suo possibile malore sono passata alla rabbia quando ho visto un’auto non sua parcheggiata nel posto che generalmente lui chiedeva a me quando andava a trovarlo. Si vedeva chiaramente che era l’auto di una donna. Ho citofonato perché volevo esserne certa ma lui non ha risposto”.

Poi la dama spiega: “Sono tornata a casa furibonda e l’indomani, che dovevamo vederci per organizzare la Pasqua assieme, l’ho messo all’angolo con la raffica di domande e lui ha confessato. Però dice che è successo solo perché avevamo litigato tre giorni prima e comunque lui ama me “.

Ma Barbara, preda dell’amore, ha voluto comunque dagli una seconda possibilità, che l’uomo però ha rifiutato: “Gli ho detto che se avesse passato la Pasqua con me lo avrei perdonato. Ha detto di essere innamorato di me, ma non poteva lasciare l’altra perché aveva fatto la spesa! Io mollata per una spesa di Pasqua. Adesso guarda avanti, Mi lecco le ferite e torno a pensare a me stessa, alla mia carriera “. Insomma, un grande esempio di fedeltà il nostro Guerci.