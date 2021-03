UeD: la dama non fa il suo ingresso. Costretta a tornare a casa per dei gravi problemi. Tina è preoccupata

Una corteggiatrice non si presenta in studio per dei gravi problemi. Tina: "Sono preoccupata per me'

UeD è e rimane uno dei format Mediaset più seguiti in assoluto. Le puntate del dating show continuano a svolgersi in un susseguirsi di colpi di scena accattivanti e il pubblico è inesorabilmente incollato allo schermo. Nell’ultimo periodo, però, pare proprio che la sfortuna perseguiti il programma e i suoi protagonisti.

Nel salotto di Maria De Filippi, infatti, si sono verificati una serie di eventi infausti, tanto che l’opinionista Tina Cipollari è arrivata ad ipotizzare: “Qualcuno ci gufa”. Dapprima, c’è stata la caduta di Gemma Galgani dalla scalinata d’ingresso. Mentre la dama torinese faceva la sua trionfale entrata nel salotto, è caduta dalle scale.

Per fortuna nulla di grave: Gemma si è solo sbucciata le ginocchia, ma di certo tutti i presenti si sono presi un bello spavento. Ma questo non è l’unico episodio avvenuto a UeD. Infatti, dopo la dama torinese, la sfortuna è toccata anche ad un’altra signora, che è stata costretta ad abbandonare il programma di punto in bianco. Ma cosa è successo? Inizialmente, Maria De Filippi aveva chiamato il cavaliere Domenico al centro dello studio, per rivelargli una piacevole sorpresa: una donna si trovava dietro le quinte, pronta a corteggiare il cavaliere.

A questo annuncio, ha iniziato a risuonare nello studio il motivetto che accompagna l’ingresso dei protagonisti del programma. Eppure, la donna non è entrata in studio come tutti si aspettavano. Maria è rimasta sbalordita, finché la redazione non è intervenuta per informare i presenti di quanto stesse accadendo nel backstage. A quanto pare la signora che era appena arrivata a UeD per corteggiare Domenico, è dovuta andare via.

La signora avrebbe avuto un problema che l’ha costretta a tornare a casa di fretta e di furia. Insomma, una vera sfortuna. Ma, immancabilmente, arriva Tina Cipollari, pronta a spezzare la tensione con le sue consuete battute sarcastiche. “Scusa Maria ma oggi qualcuno ci gufa. Ora sto in pensiero per me stessa” ha commentato Tina, sdrammatizzando. Speriamo che questo sia l’ultimo degli episodi sfortunati a cui abbiamo assistito nel programma.