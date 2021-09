La puntata Di UeD si apre con i riflettori puntati su Sara Zilli e Biagio Di Maro. I due al centro studio raccontano la loro storia: il cavaliere vuole trascorrere più tempo con Sara, e questo pare riempire di gioia la dama. Come il pubblico ben ricorderà la loro frequentazione è terminata in malo modo nella scorsa stagione. La dama infatti accusava Di Maro di scarsa serietà.

Fonte studi UeD

La nuova stagione si apre con un colpo di scena: il ripensamento da parte della Zilli e la voglia di riiniziare questa frequentazione. Il tutto si aggiudica le critiche degli opinionisti che non condividono il dietrofront della donna. Ma da lì a poco accadrà qualcosa che fra puntare ancora una volta il dito verso il cavaliere.

Il partenopeo rivela di aver evitato atteggiamenti troppo focosi per non sollevare ulteriori polemiche. Ma questo fa infuriare Tina Cipollari, che trova l’atteggiamento di Sara contraddittorio è quello di Biagio fuori luogo. In un primo momento arriva la difesa della Zilli nei confronti di Di Maro a spada tratta. Ma c’è qualcosa che bolle in pentola e che da lì a poco deluderà ancora una volta la dama.

Fonte studi UeD

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Biagio racconta di aver nuovamente contattato Rosy, insistendo più volte nel tentativo di convincerla ad andare a cena fuori insieme. “Dopo il rifiuto di Rosy sono rimasto a casa con i miei ragazzi, ho detto a Sara di no perché non volevo fosse un rimpiazzo” dichiara.

Fonte studi UeD

La Zilli è evidentemente molto delusa, mentre nel parterre femminile si solleva un mormorio di critiche. Interviene Isabella Ricci che cerca di fare aprire gli occhi a Sara. Ma le delusioni non finiscono qui, infatti Biagio chiede, davanti gli occhi attoniti della Zilli, a Rosy di concedergli un ballo per avere una risposta riguardo all’invito a cena. È così che tale atteggiamento scatena una risposta immediata da parte della Zilli, che dichiara di chiudere per sempre la conoscenza con Di Maro.

